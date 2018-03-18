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    Синицын заявил об отсутствии везения

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    Андрей Синицын
    На фото:Андрей Синицын
    Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился своим мнением о поражении от «Уфы» (0:1) в домашнем матче РФПЛ.

    «Мы не забили до их гола, сделай мы это, исход матча был бы другим. В первом тайме игра у нас получалась. У нас было мало голевых моментов, ведь соперник играл от обороны, но мы должны были забивать.

    "Уфа" грамотно защищалась, с ней всегда тяжело играть. Это бойкая команда. Не помню, чтобы "Уфа" кому-то проигрывала крупно.

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    Эта сложное для всех время. Весна – самый непредсказуемый период, все играют от ножа, все теряют очки. Чего не хватает? Наверное, реализации. Возможно, везения», — цитирует Синицына «Матч ТВ».

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