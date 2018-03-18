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    Манчини готов вернуться в английскую Премьер-лигу

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хотел бы оказаться в команде, которая давно ничего не выигрывала.

    «Я бы хотел получить опыт работы в других лигах, но понятно, что АПЛ – это самый прекрасный чемпионат. Я бы вернулся в Англию, но только в команду, которая уже давно ничего не выигрывала, ведь работа в командах, которые постоянно побеждают, меня не так стимулирует.

    В Англии хороший чемпионат, ведь игроки отдают все свои силы и в матчах, и на тренировках. Стадионы в Англии всегда забиты под завязку, а такая публика добавляет энтузиазма.

    Манчини скучает по Италии

    Ну и прелесть Премьер-лиги также в ее глобальности, она известна во всем мире», — приводит слова Манчини Sky Italia.

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