Манчини готов вернуться в английскую Премьер-лигу

Главный тренер «Зенита»хотел бы оказаться в команде, которая давно ничего не выигрывала.

«Я бы хотел получить опыт работы в других лигах, но понятно, что АПЛ – это самый прекрасный чемпионат. Я бы вернулся в Англию, но только в команду, которая уже давно ничего не выигрывала, ведь работа в командах, которые постоянно побеждают, меня не так стимулирует.

В Англии хороший чемпионат, ведь игроки отдают все свои силы и в матчах, и на тренировках. Стадионы в Англии всегда забиты под завязку, а такая публика добавляет энтузиазма.

Манчини скучает по Италии

Ну и прелесть Премьер-лиги также в ее глобальности, она известна во всем мире», — приводит слова Манчини Sky Italia.