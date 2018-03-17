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    Буффон получил вызов в сборную Италии

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    Джанлуиджи Буффон
    На фото:Джанлуиджи Буффон
    Главный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо огласил состав команды на ближайшие товарищеские матчи против Аргентины и Англии.

    Вызов в сборную получил голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который в ноябре прошлого года заявлял о завершении карьеры в национальной команде.

    В то же время форвард «Ниццы» Марио Балотелли не был вызван в сборную.

    Голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

    Защитники: Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Джанмарко Феррари («Сампдория»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (все — «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»);

    Полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Жоржиньо («Наполи»), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба — «Интер»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Бриан Кристанте («Аталанта»);

    Нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Патрик Кутроне («Милан»), Симоне Верди («Болонья»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).

    Буффон в ближайшее время объявит о завершении карьеры

    Напомним, против Аргентины Италия сыграет 23 марта, а против Англии — 27 марта.

    Каждый матч одно и то же«СПАЛ» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Италии по футболу 17 марта
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