Буффон получил вызов в сборную Италии

Главный тренерогласил состав команды на ближайшие товарищеские матчи против

Вызов в сборную получил голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который в ноябре прошлого года заявлял о завершении карьеры в национальной команде.

В то же время форвард «Ниццы» Марио Балотелли не был вызван в сборную.

Голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);

Защитники: Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Джанмарко Феррари («Сампдория»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (все — «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»);

Полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Жоржиньо («Наполи»), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба — «Интер»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Бриан Кристанте («Аталанта»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Патрик Кутроне («Милан»), Симоне Верди («Болонья»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).

Буффон в ближайшее время объявит о завершении карьеры



Напомним, против Аргентины Италия сыграет 23 марта, а против Англии — 27 марта.