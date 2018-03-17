Кузяев должен быть полностью готов к матчу с Францией

Врач сборной России по футболурассказал о травмах вызванных на ближайшие матчи футболистов.

«У Далера Кузяева было диагностировано повреждение связок голеностопного сустава, есть небольшая проблема с таранной костью стопы. Мы находимся на постоянной связи как с врачами "Зенита", так и с самим футболистом.

17 марта Далер специально приехал на один день в Москву, чтобы пройти дообследование, после чего мы с тренерским штабом сборной и с врачами "Зенита" решим, когда и в каком объеме он начнет тренироваться. Надеюсь, что ко второму товарищескому матчу сборной Далер будет полностью готов.

Кузяев отправится в расположение сборной России, несмотря на травму

Если говорить о Луневе и Нойштедтере, то здесь все просто: на сбор вызываются все футболисты, на которых тренеры рассчитывают. Если человек по состоянию здоровья не может играть товарищеские матчи, его на сбор просто не вызывают.

У Нойштедтера было сотрясение мозга, сейчас он тренируется в общей группе и ни на что не жалуется. У Лунева была проблема со стопой, он прошел обследование и лечение. И сейчас тоже будет тренироваться в общей группе», — приводит слова Безуглова «Р-Спорт».

Сборная России в этом месяце сыграет против Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).