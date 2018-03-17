ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кузяев должен быть полностью готов к матчу с Францией

    Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бразилии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Далер Кузяев
    На фото:Далер Кузяев
    Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о травмах вызванных на ближайшие матчи футболистов.

    «У Далера Кузяева было диагностировано повреждение связок голеностопного сустава, есть небольшая проблема с таранной костью стопы. Мы находимся на постоянной связи как с врачами "Зенита", так и с самим футболистом.

    17 марта Далер специально приехал на один день в Москву, чтобы пройти дообследование, после чего мы с тренерским штабом сборной и с врачами "Зенита" решим, когда и в каком объеме он начнет тренироваться. Надеюсь, что ко второму товарищескому матчу сборной Далер будет полностью готов.

    Кузяев отправится в расположение сборной России, несмотря на травму

    Если говорить о Луневе и Нойштедтере, то здесь все просто: на сбор вызываются все футболисты, на которых тренеры рассчитывают. Если человек по состоянию здоровья не может играть товарищеские матчи, его на сбор просто не вызывают.

    У Нойштедтера было сотрясение мозга, сейчас он тренируется в общей группе и ни на что не жалуется. У Лунева была проблема со стопой, он прошел обследование и лечение. И сейчас тоже будет тренироваться в общей группе», — приводит слова Безуглова «Р-Спорт».

    Сборная России в этом месяце сыграет против Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
  • Сдюжили. ЦСКА выгрыз путевку в четвертьфинал
  • Браво, Виктор Гончаренко!
    •
  • 16/03
    • ЦСКА обыграл «Лион» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
  • 16/03
    • Бабаев: Болельщики ЦСКА не имеют отношения к беспорядкам у стадиона
  • 16/03
    • Камболов надеется сыграть на ЧМ-2018, несмотря на историю с допингом
  • 16/03
    • Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена
  • 15/03
    • Наставник сборной Франции огласил заявку на матч с Россией
  • 15/03
    • Кержаков возглавил юношескую сборную России
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?
    Подробный разбор
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
  • Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»
  • Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов
    •
  • В компании Васина и Джикии. Кокорин не сыграет на ЧМ-2018
  • У нападающего «Зенита» выявлен разрыв крестообразных связок колена
    •
  • Сдюжили. ЦСКА выгрыз путевку в четвертьфинал
  • Браво, Виктор Гончаренко!
    •
  • Такой «Зенит» пора закрывать
  • Вылет питерского клуба из Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Валенсия» станет третьей
  • Прогнозы и ставки на футбол 17 марта
  • 4,24
    •
  • Победит ли «Спартак» без Промеса?
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта
  • 1,56
    •
    Футбол. Лента новостей
  • РФПЛ. Результативная ничья в Туле, «Краснодар» проиграл «Уфе»
  • Подробности матчей 23-го тура российской Премьер-лиги
    • 18:24
  • 18:22
    • «Краснодар» потерпел поражение от «Уфы»
  • 18:07
    • «Балтика» на своем поле переиграла «Ротор»
  • 17:17
    • «Тоттенхэм» — первый полуфиналист Кубка Англии
  • Примера. «Валенсия» сыграет с «Алавесом», «Атлетик» в гостях у «Барселоны»
  • Обзор матчей 29-го тура испанской Примеры
    • 17:09
  • 16:58
    • «Депортиво» и «Лас-Пальмас» обменялись голами
  • 16:37
    • Божович не почувствовал особой мотивации Дзюбы играть против Карпина
  • 16:24
    • Карпин разочарован потерей двух очков
  • 16:16
    • «Оренбург» на своем поле разгромил «Олимпиец»
  • 15:54
    • Дзюба и Ионов оформили дубли в ничейном матче «Арсенала» и «Ростова»
  • Победит ли «Атлетико» на «Эль-Мадригал»?
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 18 марта
    • 2,14Завтра в 20:30
  • 14:52
    • Гол Харитонова принес «Енисею» победу над «Факелом»
  • Останется ли «Наполи» в чемпионской гонке?
  • «Наполи» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 18 марта
    • 1,80Завтра в 22:45
  • Старые против молодых
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 марта
    • 1,65Завтра в 20:00
  • 13:28
    • Тарханов отметил хорошую функциональную готовность «СКА-Хабаровска»
  • 13:18
    • Билялетдинов заявил о системных проблемах
  • 13:06
    • Сорокин назвал тему бойкота ЧМ-2018 надуманной и искусственной
  • 12:51
    • «Урал» разгромил «СКА-Хабаровск»
  • 12:46
    • Экс-хавбек «Локомотива» и «Анжи» стал тренером любительского клуба
  • 12:16
    • «Ростов-Арена» введена в эксплуатацию
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус