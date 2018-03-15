«Саутгемптон» получил нового тренера

назначен главным тренером английского «Саутгемптона», сообщается на официальном сайте «святых».

Валлийский специалист сменил на этом посту аргентинца Маурисио Пеллегрино, об отставке которого было объявлено в понедельник.

Контракт с 54-летим Хьюзом рассчитан до конца сезона.

«Саутгемптон» в субботу уступил «Ньюкаслу» ():3) и идет 17-м в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков и находясь в одном очке от зоны вылета.

Ранее Хьюз возглавлял сборную Уэльса, английские «Блэкберн», «Манчестер Сити», «Фулхэм» и «Куинз Парк Рейнджерс», а последним местом его работы был «Сток Сити», который он тренировал в 2013-2018 годах.