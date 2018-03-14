Слуцкий: От первого опыта в «Халле» осталась недосказанность и неясность

Российский тренеррассказал о том, как он возглавил голландский

«Конечно, были предложения из российских клубов. Не думаю, что есть смысл обсуждать, что было, а чего не было.

На любом из этапов я не чувствовал себя невостребованным, если речь об этом. Я делаю выбор в соответствии с тем, что считаю для себя приоритетным — в пользу работы в Европе. Думаю, это стало очевидно после того, как я уходил из ЦСКА.

Я избрал для себя такой путь еще больше года назад. Приложил максимум усилий для того, чтобы этот сценарий реализовался. На мой взгляд, эксперимент не закончен. Все-таки в "Халле" было много объективных сложностей.

Поэтому приоритетным вариантом для меня оставалась работа именно в Европе. От первого опыта осталась определенная недосказанность и неясность.

Переговоров было очень много. Переговорный процесс с любым европейским клубом очень долгий. Много встреч, выяснений нюансов и так далее.

Такова западная специфика. Было очень много интервью и собеседований. А вариант с "Витессом" мне понравился больше остальных.

После того как стало известно, что нынешний тренер "Витесса" не продлевает контракт, руководство клуба стало рассматривать кандидатуры. В итоге вышли на меня с предложением. Все это произошло относительно недавно.

Задачи — попытаться стабильно выступать в Лиге Европы – то есть попадать в четверку. Нужно также развивать игроков, в том числе из клубной академии.

К слову, сейчас в стартовом составе "Витесса" выходят два футболиста 1999 года рождения, и это на самом деле просто немыслимо!

Задач довольно много, они комплексного характера. В общем, интересно и сложно», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».