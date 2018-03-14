ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Слуцкий: От первого опыта в «Халле» осталась недосказанность и неясность

    Футбол России Халл Сити Чемпионшип Футбол Англии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Леонид Слуцкий
    На фото:Леонид Слуцкий
    Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о том, как он возглавил голландский «Витесс».

    «Конечно, были предложения из российских клубов. Не думаю, что есть смысл обсуждать, что было, а чего не было.

    На любом из этапов я не чувствовал себя невостребованным, если речь об этом. Я делаю выбор в соответствии с тем, что считаю для себя приоритетным — в пользу работы в Европе. Думаю, это стало очевидно после того, как я уходил из ЦСКА.

    Я избрал для себя такой путь еще больше года назад. Приложил максимум усилий для того, чтобы этот сценарий реализовался. На мой взгляд, эксперимент не закончен. Все-таки в "Халле" было много объективных сложностей.

    Поэтому приоритетным вариантом для меня оставалась работа именно в Европе. От первого опыта осталась определенная недосказанность и неясность.

    Переговоров было очень много. Переговорный процесс с любым европейским клубом очень долгий. Много встреч, выяснений нюансов и так далее.

    Такова западная специфика. Было очень много интервью и собеседований. А вариант с "Витессом" мне понравился больше остальных.

    После того как стало известно, что нынешний тренер "Витесса" не продлевает контракт, руководство клуба стало рассматривать кандидатуры. В итоге вышли на меня с предложением. Все это произошло относительно недавно.

    Задачи — попытаться стабильно выступать в Лиге Европы – то есть попадать в четверку. Нужно также развивать игроков, в том числе из клубной академии.

    К слову, сейчас в стартовом составе "Витесса" выходят два футболиста 1999 года рождения, и это на самом деле просто немыслимо!

    Задач довольно много, они комплексного характера. В общем, интересно и сложно», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Салах, Мане и другие звезды в «Спартаке». То, что не стало реальностью
  • Вспоминаем игроков, которые были близки к переходу в московский клуб в течение последних лет
    •
  • 13/03
    • Селюк: Манчини хотел пригласить Яя Туре в «Зенит», но в клубе не дали
  • 07/03
    • УЕФА закрыл дело игрока молодежки «Спартака»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Практически чемпионы. «Локомотив» сделал еще один шаг к титулу
  • Обзор СМИ после победы лидера чемпионата России в Екатеринбурге
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 марта
  • Завершит ли карьеру лидер «Лестера», кому нужен защитник «Барселоны», за кем следит Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Моуринью нужно спешить с настоящими успехами «МЮ»
  • Все идет по плану сеу Жозе?
    •
  • Наследственное нытье. Луческу передал эстафету Манчини
  • Итальянский тренер не успевает находить новые оправдания
    •
  • «Спартак» пробил стену по фамилии Довбня
  • Вымученная «Спартаком» победа над хабаровчанами — в нашем обзоре прессы
    •
  • ЦСКА вернулся в тройку, но есть вопросы к обороне
  • Реакция СМИ на крупную победу ЦСКА в Грозном
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сила хозяев и первых минут
  • «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта
  • 1,74
    •
  • Сок и Лопес покажут неуступчивый теннис
  • Джек Сок — Фелисиано Лопес. Прогноз и ставки на теннисный матч 14 марта
  • 1,84
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:50
    • Джеко: Мой гол стал поистине золотым
  • 01:41
    • Фонсека: Допустили лишь одну ошибку, после которой пропустили
  • 01:21
    • Адвокат: Работа в «Витессе» может стать для Слуцкого ступенькой
  • 00:38
    • «Рома» вышла в четвертьфинал ЛЧ, обыграв «Шахтер»
  • 00:36
    • «Севилья» выбила «МЮ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 23:59
    • «Тосно» заявил 17-летнего игрока Академии «Зенита»
  • 23:51
    • В Европе может появиться новый клубный турнир – Суперлига
  • 23:16
    • Кейн выбыл из-за травмы голеностопа до мая
  • 22:58
    • Ханни: Когда играл за «Мехелен», мной интересовались «Локо» и «Динамо»
  • 22:47
    • Селюк: Манчини хотел пригласить Яя Туре в «Зенит», но в клубе не дали
  • 22:29
    • Дюрица: Семин вернулся, и «Локомотив» сразу заиграл
  • 22:12
    • Лапочкин: В Саудовской Аравии не очень верят в сборную на ЧМ-2018
  • 22:00
    • «Рома» и «Шахтёр» огласили стартовые составы
  • 21:47
    • Погба остался в запасе «МЮ» на матч с «Севильей»
  • С пистолетом наголо
  • Как российский владелец греческого ПАОК с пистолетом за судьей гонялся
    • Вчера в 21:37
  • 20:56
    • Вальверде: Нам нужно пристально следить за Виллианом
  • Слуцкий — в «Витессе». Самый очевидный вариант и подготовка к «Челси»
  • Пресса и комментарии о новом зарубежном этапе карьеры российского тренера
    • Вчера в 20:38
  • 19:14
    • Назначены арбитры на матчи 23-го тура РФПЛ
  • 19:00
    • Гюнеш: Против «Баварии» поставим всех лучших
  • 18:48
    • Куадрадо может пропустить остаток сезона
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус