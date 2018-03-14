Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Анже»Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Анже Календарь Лиги 1
В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-:ермен» одержал домашнюю победу над «Анже» — 2:1.Еще одна жертва для парижанПСЖ — «Анже». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 14-го марта
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