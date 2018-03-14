Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Анже»

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-:ермен» одержал домашнюю победу над «Анже» — 2:1.

ПСЖ — «Анже». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 14-го марта

Еще одна жертва для парижан

Еще одна жертва для парижан ПСЖ — «Анже». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 14-го марта

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