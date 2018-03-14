Гончаренко взял во Францию 20 игроков

Напомним, что первый матч между российским и французским клубами состоялся 8 марта и завершился минимальным поражением «армейцев» — 0:1.

На игру команда отправилась в следующем составе:

«Лион» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 марта

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Попрощается ли ЦСКА с Лигой Европы? «Лион» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 марта

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