Гончаренко взял во Францию 20 игроков

На игру команда отправилась в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Фёдор Чалов.
Напомним, что первый матч между российским и французским клубами состоялся 8 марта и завершился минимальным поражением «армейцев» — 0:1.
Вылетаем бортом @aeroflot на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 🛫#ЛионЦСКА #UEL #OLCSKA pic.twitter.com/hAMJCrwyRw— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 марта 2018 г.