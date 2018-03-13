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    «Манчестер Сити» охотится на две сотни

    Реакция прессы на матч «Сток» — «Манчестер Сити»

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    Давид Сильва набрал феноменальную для себя форму
    Давид Сильва набрал феноменальную для себя форму
    The Guardian
    Накануне в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде победил «Сток» (2:0). Вместе с медиа анализируем игру и результат матча.

    «Сити» может стать чемпионом в дерби против «МЮ»

    «Манчестер Сити» уже на 10-й минуте дал понять, что не собирается откладывать дело в долгий ящик. Именно тогда Давид Сильвы после передачи Рахима Стерлинга открыл счет. «Горожане» не спешили увеличивать свой перевес, но все-таки сделали это на 50-м обороте секундной стрелки. Дубль удалось оформить все тому же испанскому полузащитнику — на сей раз ему ассистировал Габриэл Жезуш.

    «Грядущий пятидневный перерыв на солнце обещает стать приятным для игроков "Манчестер Сити", который накануне вечером вылетел в Абу Даби, наблюдая за обзором в 16 очков отрыва от "Манчестер Юнайтед" и живя в спокойствии от знания того, что они станут чемпионом Англии в дерби 7 апреля, если за неделю до этого победят у "Эвертона" в 31-м туре. Подопечные Пепа Гвардиолы, должно быть, чувствуют, что они уже на расстоянии вытянутой руки от золотых медалей после того, как Давид Сильва провел еще один мастер-класс по игре в центре поля, в то время, как его команда оформила 26-ю победу в сезоне, оставив "Сток Сити" в зоне вылета...», — пишет на страницах The Guardian Стюарт Джеймс.

    «За восемь туров до конца первенства, манкунианцы уже набрали больше очков, чем за весь прошлогодний розыгрыш АПЛ, и это было их очередное выступление, когда соперник мог видеть только блики двигающегося мяча. Гости доминировали с самого начала, и хотя менеджер хозяев утешался тем фактом, что его подопечные "ни минуты ни сдавались", как это случилось в октябре, когда пропустили семь голов на "Этихаде", правда в том, что разница мячей могла быть куда большей».

    Сильва играет все лучше вопреки личным проблемам

    «Сити» в очередной раз проявил свою высококлассную способность добиваться результата за счет отдельных интенсивных отрезков. Команда не жалела сил в первом тайме, но в первую четверть часа после перерыва сбила темп, после чего сняла все вопросы о победителе за счет второго гола, что помогло сэкономить силы, которые еще сильно понадобятся в конце сезона. И в этом большую роль сыграл ее испанский полузащитник.

    «В Англии немного игроков, которые знают больше, что нужно для победы в Премьер-лиге, чем Давид Сильвы — кажется, ему суждено выиграть свою третью золотую медаль в АПЛ за "Горожан". В то время, как атака гостей была предствлена молодой троицей — Жесушем (20 лет), Лероем Сане (22) и Стерлингом (23) — именно испанец вышел на авасцену в этот неприметный вечер», — отмечает в материале на портале ESPN Джонатан Смит.

    «Манчестер Сити» разобрался со «Сток Сити» Команда Гвардиолы одержала еще одну победу на пути к чемпионскому титулу «Он стал более регулярно забивать за свою сборную, действуя ближе к нападению, благодаря чему отличился семью голами в девяти поединках, и теперь может побить свой личный бомбардирский рекорд в составе "Сити", отметившись восемью мячами в текущей кампании. Однако его выступления выглядят еще более значительными, если учесть влияние личных сложных обстоятельств, связанных с преждевременным рождением ребенка в декабре. Из-за этого Сильва пропустил ответный матч клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Базеля" на прошлой неделе, чтобы побыть со своей семьей, и вернется в Валенсию, в то время, как его партнеры по команде отправятся в ОАЭ».

    Гвардиоле все мало

    Несмотря на хорошую игру и такой же результат, менеджер манкунианцев все равно высказывал претензии своим футболистам после матча. В частности, Гвардиола разговаривал с Сане — видимо, из-за того, что немецкий вингер упустил несколько моментов для взятия ворот. А уже при счете 2:0 он спешил дать инструкции по ходу игры оплоту обороны Венсану Компани, когда в составе «Стока» на замену вышел Питер Крауч.

    Гвардиола: Если «Сити» продолжит играть, как со «Стоком», то станет чемпионом Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги матча 30-го тура английской Премьер-лиги «Картина, в которой каталонский тренер выбегает на поле после финального свистка для того, чтобы прочитать лекцию Сане, говорит сама за себя: рулевой "Сити" хочет большего. Комфортной победы, добытой благодаря двум голам от непревзойденного Давида Сильвы, оказалось недостаточно, когд команда может побить все рекорды Премьер-лиги. И, с учетом жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов в пятницу, способен добиться еще большего», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

    «Гвардиола не просто хочет выиграть чемпионат, а покорить новые высоты, сделав это. В активе "Горожан" 81 очко — это первый коллектив, который добился данного показателя после 30 матчей, и самое большое количество баллов в истории Премьер-лиги — 95 пунктов от "Челси" Жозе Моуринью в сезоне 2004/2005 годов — уже на его прицеле. Клуб может набрать 100 очков и, забив уже 85 мячей, имеет возможность побить рекорд из 103 голов, которого добился тот же "Челси", но уже под руководством Карло Анчелотти в 2010 году, посему достить двух эти сотен — вполне вероятно для манкунианцев».

    Уверенная передышка для «горожан»«Сток Сити» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу 12 марта
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