На ЧМ-2018 в России распределено более 1,3 млн билетов

На фото: На ЧМ-2018 в России распределено более 1,3 млн билетов fifa.com

На чемпионат мира 2018 года в России распределено 1 303 616 билетов, сообщается в пресс-релизе ФИФА.

По итогам первого этапа продаж билетов, который завершился 28 ноября, было распределено 742 тысячи 760 билетов.

Отмечается, что в ходе первого периода второго этапа продаж, завершившегося 31 января, было реализовано 568 тысяч 448 билетов. Больше всего билетов – 197 тысяч 832 — досталось российским болельщикам. На втором месте по этому показателю болельщики из Колумбии (33 048), на третьем – Бразилии (24 656), четвертом – Перу (21 946), пятом – Германии (21 639), шестом – США (20 347), седьмом – Мексики (18 155), восьмом – Австралии (15 906), девятом – Аргентины (15 214), десятом – Англии (14 890).

Всего иностранным болельщикам на данной стадии было продано 65% билетов. Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля. В это время билеты, не распределенные в предыдущие периоды, будут продаваться в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте ФИФА.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.