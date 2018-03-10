Семак: Устроили себе нервную концовку

Главный тренер «Уфы»поделился впечатлениями после победы над(3:2).

«Начали неплохо, первые минут 20-25 провели очень хорошо, владели инициативой. Дальше "Анжи" стал действовать активнее, никаких серьезных моментов не было.

Во втором тайме хорошо отреагировали на пропущенный мяч, но устроили себе нервную концовку.

Пропущенные мячи достаточно простые, в обороне не справились с высокорослыми игроками, хотя и у нас оборонительная линия немаленькая, над этим компонентом будем работать. 3 очка – хороший для нас результат.

Обратная замена Сейдахмета вызвана ходом матча. В концовке гости перешли на навал, выпустили трех высокорослых, нам нужно было выровнять силы – для этого выпустили Пашу Аликина, только с этим связана обратная замена.

Мы проседали, Еркебулану не хватало навыков, чтобы участвовать в обороне. Он – молодой игрок, ему сложно, первая игра, очень волнительная, насчет атакующих действий вопросов быть не может.

У нас нет пока командного опыта в плане контроля темпа игры, мы должны отдыхать тогда, когда контролируем мяч.

А у нас футболисты берут паузу тогда, когда соперник контролирует матч – где-то психологически понимаем, что делаем себе сложнее.

Мне вообще нравится, когда мы забиваем, а кто забивает, не столь важно. Переда первого на второго – тоже замечательно, и Пауревич гол шикарный забил, и Леша Никитин.

Здорово, когда играем активно, много забиваем, думаю, это нравится и болельщикам, и футболистам», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».