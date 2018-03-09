Дубль Окампоса помог «Марселю» обыграть «Атлетик»

В компенсированное к первому тайму время баски отквитали один мяч, Ариц Адуриц реализовал пенальти.

Уже на первой минуте счет открыл аргентинский полузащитник хозяева Лукас Окампос , а на 14-й минуте Димитри Пайет удвоил преимущество провансальцев.

«Марсель» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы по футболу 8 марта

«Баски» в гостях на «Велодроме» «Марсель» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы по футболу 8 марта

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