Дубль Окампоса помог «Марселю» обыграть «Атлетик»

Уже на первой минуте счет открыл аргентинский полузащитник хозяева Лукас Окампос, а на 14-й минуте Димитри Пайет удвоил преимущество провансальцев.
В компенсированное к первому тайму время баски отквитали один мяч, Ариц Адуриц реализовал пенальти.
На 57-й минуте Лукас Окампос оформил дубль, восстановив отрыв «Марселя».
Ответный матч состоится 15 марта в Бильбао.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
«Марсель» (Франция) — «Атлетик» (Испания) — 3:1 (2:1)
Голы: Окампос, 1 (1:0). Пайет, 14 (2:0). Адурис, 45+3 — с пенальти (2:1). Окампос, 57 (3:1). «Марсель» (Франция): Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Нжи, 63), Лопес (Сарр, 86), Пайет, Жермен (Замбо, 71), Окампос.«Атлетик» (Испания): Эррерин, Баленсиага (Лекуэ, 69), Эчейта, Де Маркос, Альварес, Рауль Гарсия (Весга, 78), Сусаэта (Кордоба, 62), Сан-Хосе, Эчеварриа, Адурис, Иньяки Уильямс.Предупреждения: Жермен, 38. Рами, 45+1. Пайет, 45+4. Сан-Хосе, 56. Сусаэта, 60. Эчеварриа, 82.