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    Дубль Окампоса помог «Марселю» обыграть «Атлетик»

    Лига Европы Марсель Футбол Франции Атлетик Футбол Испании
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Марсель» одержал домашнюю победу над «Атлетиком» из Бильбао — 3:1.

    Уже на первой минуте счет открыл аргентинский полузащитник хозяева Лукас Окампос, а на 14-й минуте Димитри Пайет удвоил преимущество провансальцев.

    В компенсированное к первому тайму время баски отквитали один мяч, Ариц Адуриц реализовал пенальти.

    На 57-й минуте Лукас Окампос оформил дубль, восстановив отрыв «Марселя».

    Ответный матч состоится 15 марта в Бильбао.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
    «Марсель» (Франция) — «Атлетик» (Испания) — 3:1 (2:1)
    Голы: Окампос, 1 (1:0). Пайет, 14 (2:0). Адурис, 45+3 — с пенальти (2:1). Окампос, 57 (3:1). «Марсель» (Франция): Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Нжи, 63), Лопес (Сарр, 86), Пайет, Жермен (Замбо, 71), Окампос.«Атлетик» (Испания): Эррерин, Баленсиага (Лекуэ, 69), Эчейта, Де Маркос, Альварес, Рауль Гарсия (Весга, 78), Сусаэта (Кордоба, 62), Сан-Хосе, Эчеварриа, Адурис, Иньяки Уильямс.Предупреждения: Жермен, 38. Рами, 45+1. Пайет, 45+4. Сан-Хосе, 56. Сусаэта, 60. Эчеварриа, 82.
    «Баски» в гостях на «Велодроме»«Марсель» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы по футболу 8 марта
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