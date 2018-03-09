Галиулин: В матче против «Рубина» надо строго сыграть в обороне

Полузащитник «Тосно»отметил, что в матче 22-го тура чемпионата России противего команде не нужно бояться идти в атаку.

«У команды сейчас хорошее настроение – после зимних сборов провели два официальных матча, победили в обоих, и готовимся к игре с "Рубином" в обычном тренировочном режиме.

Команды соседствуют в турнирной таблице? Думаю, не стоит смотреть туда, надо выходить, набирать очки и подниматься выше по таблице.

В матче против "Рубина" нам надо очень строго сыграть в обороне, дисциплинированно, и, конечно, не нужно бояться атаковать наглее и добиваться результата.

Жалко, что игру перенесли в Саранск, что поделаешь, сейчас в России такая погода. Я помню, мы с "Уфой" первый сезон Премьер-Лиги играли в Саранске, и местные болельщики поддерживали "Уфу".

Очень надеюсь, наши болельщики приедут в Саранск, а мы постараемся их порадовать нашей игрой и победным результатом», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.