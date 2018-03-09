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    Галиулин: В матче против «Рубина» надо строго сыграть в обороне

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    Вагиз Галиулин
    На фото:Вагиз Галиулин
    Полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин отметил, что в матче 22-го тура чемпионата России против «Рубина» его команде не нужно бояться идти в атаку.

    «У команды сейчас хорошее настроение – после зимних сборов провели два официальных матча, победили в обоих, и готовимся к игре с "Рубином" в обычном тренировочном режиме.

    Команды соседствуют в турнирной таблице? Думаю, не стоит смотреть туда, надо выходить, набирать очки и подниматься выше по таблице.

    В матче против "Рубина" нам надо очень строго сыграть в обороне, дисциплинированно, и, конечно, не нужно бояться атаковать наглее и добиваться результата.

    Жалко, что игру перенесли в Саранск, что поделаешь, сейчас в России такая погода. Я помню, мы с "Уфой" первый сезон Премьер-Лиги играли в Саранске, и местные болельщики поддерживали "Уфу".

    Очень надеюсь, наши болельщики приедут в Саранск, а мы постараемся их порадовать нашей игрой и победным результатом», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

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