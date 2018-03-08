«Зальцбург» одолел «Боруссию» в Дортмунде

Дортмундскаяпотерпела домашнее поражение от австрийского(1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

На 49-й минуте в ворота хозяеа был назначен пенальти — Топрак руками схватил рвавшегося в штрафную площадь Хи-Чан Хвана. Одиннадцатиметровый реализовал косовский защитник Валон Бериша.

А на 56-й минуте Хайдара справа прошёл вперёд и покатил мяч на Лайнера. Штефан откатил футбольный снаряд на Беришу, который мощно с четырнадцати метров пробил в перекладину, от которой сфера отскочила в сетку ворот «Боруссии».

На 62-й минуте дортмундцы отквитали один мяч. Пулишич справа прострелил к воротам «Зальцбурга», где Андре Шюррле внёс мяч в сетку.

Ответный матч состоится 15 марта в Австрии.