«Зальцбург» одолел «Боруссию» в Дортмунде

На 49-й минуте в ворота хозяеа был назначен пенальти — Топрак руками схватил рвавшегося в штрафную площадь Хи-Чан Хвана. Одиннадцатиметровый реализовал косовский защитник Валон Бериша.
А на 56-й минуте Хайдара справа прошёл вперёд и покатил мяч на Лайнера. Штефан откатил футбольный снаряд на Беришу, который мощно с четырнадцати метров пробил в перекладину, от которой сфера отскочила в сетку ворот «Боруссии».
На 62-й минуте дортмундцы отквитали один мяч. Пулишич справа прострелил к воротам «Зальцбурга», где Андре Шюррле внёс мяч в сетку.
Ответный матч состоится 15 марта в Австрии.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
«Боруссия» (Германия) – «Зальцбург» (Австрия) – 1:2
Голы: 0:1 – 49, пенальти Бериша, 0:2 – 56 Бериша, 1:2 – 62 Шюррле. «Боруссия» Д: Бюрки, Топрак, Папастатопулос, Шмельцер, Кастро, Гетце (Пулишич, 61), Вайгль, Шюррле, Дауд, Ройс, Батшуайи (Филипп, 61). «Зальцбург»: Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара (Ябо, 90), Самассеку, Шлагер (Минамино, 73), Бериша, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 69), Дабур. Предупреждения: Топрак (48), Лайнер (59), Шюррле (70), Чалета-Цар (79), Минамино (88), Вайгль (89).