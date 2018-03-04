Рауш: Если бы я не ошибся, победили бы «Уфу»

Защитник «Динамо»поделился впечатлениями после матча 21-го тура чемпионата России с(1:1).

«Матч вышел равным, обе команды имели моменты. Обидно немного: если бы я не ошибся, то были бы большие шансы выиграть.

Я очень рад, что провел первую официальную игру за "Динамо". Сборы очень долго шли, а в Германии в это время был разгар сезона. Хотелось скорее на поле. Очень жаль, что не удалось победить в такой день.

В Германии тоже бывало холодно, но в Уфе холоднее. Разница в поле, конечно, ощущается. Поле не очень понравилось – жесткое, коленки и спина болят, к такому надо привыкнуть.

Сперва нам предстоит проанализировать сегодняшний матч, а так – надеемся, что добьемся результата», — приводит слова Рауша «Спорт-экспресс».