Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бавария» разгромила «Фрайбург»

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Фрайбург Календарь Бундеслиги
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Фрайбургом» (4:0) в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

    Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Хуммельс выполнил мягкий заброс в штрафную на ход Мюллеру, Томас сначала попытался прострелить в центр, но мяч угодил в Сеюнджю. Мюллер попытался со второй попытки уже практически от лицевой прострелить, и на этот раз снаряд влетел в сетку от голкипера Александера Шволова.

    На 29-й минуте Тьяго делал поперечную передачу на Корентино Толиссо, который издали выстрелил, и мяч по замысловатой дуге влетел в самую девятку впритирку со штангой.

    На 54-й минуте мюнхенцы выполнили заброс на левый край штрафной площади, где Бернат выиграл борьбу у Штенцеля. Хуан прострелил в центр, Мюллер в борьбе с защитником пробить не смог, но зато подвинул мяч на Сандро Вагнера, которому оставалось из пределов вратарской закатить его в створ.

    На 69-й минуте гости заработали угловой с правого фланга, пошёл навес на ближнюю штангу, Томас Мюллер ушел от Гульде и в касание с угла вратарской вколотил мяч в ближнюю девятку.

    После этого матча «Бавария» с 63 очками возглавляет таблицу, а «Фрайбург» с 13 очками на 29-м месте.

    «Бавария» оторвется на 20 очков«Фрайбург» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 4 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 03/03
    • «Лейпциг» поделил очки с дортмундской «Боруссией»
  • 03/03
    • «Шальке» взял верх над «Гертой»
  • 02/03
    • «Интер» и «Милан» начнут борьбу за хавбека «Баварии»
  • 28/02
    • СМИ: «Реал» отказался от идеи покупки Кейна и сосредоточился на форварде «Баварии»
  • 27/02
    • Дортмундская «Боруссия» не удержала победный счет в матче с «Аугсбургом»
  • 26/02
    • ФИФА планирует ввести четвертую замену
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца
    Подробный разбор
  • Интрига и эмоции вернулись в Примеру
  • Реакция прессы на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»
    •
  • Вниз на лифте. «Ман Сити» приблизил «Арсенал» ко дну
  • Реакция СМИ после еще одного разгрома, который «Ман Сити» устроил «Арсеналу»
    •
  • Без Неймара против «Реала»: не спешите хоронить ПСЖ
  • Какие шансы у ПСЖ пройти «Реал» без своей главной звезды?
    •
  • Фернандиньо, Ндиди, Матич. Топ-5 «опорников» АПЛ прямо сейчас
  • Лидер «МанСити», «разрушитель» «Лестера», боец из «Тоттенхэма»
    •
  • Как Гаттузо удалось реанимировать «Милан»
  • Какие причины прогресса и чего ожидать дальше?
    •
  • «Спартак» подал пример остальным клубам
  • Реакция СМИ на отмену кубкового матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Трактор» и «Нефтехимик» могут продолжить играть результативно
  • «Трактор» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 марта
  • 2,45
    •
  • ЦСКА одержит вторую уверенную победу над «Спартаком»
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 5 марта
  • 3,00
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:04
    • «Нант» упустил победу над «Марселем»
  • Примера. «Атлетико» уступил «Барселоне», «Реал» обыграл «Хетафе»
  • Подробности матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 01:02
  • 00:50
    • «Валенсия» одержала победу над «Бетисом»
  • Заснеженное супердерби обернулось провалом
  • Реакция СМИ на центральный матч 21-го тура РФПЛ
    • 00:11
  • 22:58
    • Прядкин: Не в обиду «Спартаку», но «Локомотив» потерял два очка
  • 22:41
    • Галактионов: Почему игроки «Арсенала» не выбили мяч, где принципы fair play?
  • 22:21
    • «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Алавесом»
  • 22:11
    • Самедов: Уже хотел побежать радоваться, но мяч выбили с ленточки
  • 21:31
    • «Монпелье» сыграл вничью с «Лионом»
  • АПЛ. «МанСити» одолел «Челси», «Ливерпуль» победил «Ньюкасл», «МЮ» в гостях у «Кристал Паласа»
  • Подробности матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу
    • Вчера в 21:27
  • РФПЛ. «Локо» разошелся миром со «Спартаком», ЦСКА победил «Урал», «Зенит» не справился с «Амкаром»
  • Обзор матчей 21-го тура российской футбольной Премьер-лиги
    • Вчера в 21:14
  • 21:07
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси»
  • 20:59
    • Тульский «Арсенал» вырвал победу у «Ахмата»
  • 20:16
    • Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
  • 19:34
    • «Штутгарт» одержал четвёртую подряд победу в Бундеслиге
  • 19:19
    • Рауш: Если бы я не ошибся, победили бы «Уфу»
  • 18:59
    • Семин: Ужасные поля могут помешать «Локомотиву» стать чемпионом
  • 18:57
    • Каррера не разочарован ничьей с «Локомотивом»
  • 18:50
    • «Кан» набрал три очка в матче со «Страсбуром»
  • 18:40
    • Геркус: Удачный результат, достойный матч со «Спартаком»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус