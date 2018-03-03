Дубль Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Хаддерсфилдом»

Счет был открыт на 27-й минуте. Прекрасную контратаку организовали «шпоры», Деле Алли получил мяч в центре и отдал точную передачу на Сон Хын Мина, кореец убежал от всех, обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.
На 54-й минуте Гарри Кейн воспользовался ошибкой обороны соперника, подхватил мяч и набрал ход на правом фланге, после чего выполнил идеальный заброс на дальнюю штангу, откуда точно пробил головой Сон Хын Мин.
После этого матча «Тоттенхэм» на 3-м месте — 58 очков, а «Хаддерсфилд» на 14-м месте — 30 очков.
Чемпионат Англии. 29-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Хаддерсфилд» — 2:0 (1:0)
Голы: Сон Хын Мин, 27 (1:0). Сон Хын Мин, 54 (2:0). «Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле (Сиссоко, 77), Эриксен, Дайер, Алли (Лукас, 83), Сон Хын Мин (Ламела, 70), Кейн.«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Уильямс, Хогг (Депуатр, 83), Притчард (Биллинг, 45+1), ван Ла Парра, Мунье, Кванер (Инс, 33).Предупреждения: Алли, 20. Хогг, 61.