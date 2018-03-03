Дубль Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Хаддерсфилдом»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет был открыт на 27-й минуте. Прекрасную контратаку организовали «шпоры», Деле Алли получил мяч в центре и отдал точную передачу на Сон Хын Мина, кореец убежал от всех, обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

На 54-й минуте Гарри Кейн воспользовался ошибкой обороны соперника, подхватил мяч и набрал ход на правом фланге, после чего выполнил идеальный заброс на дальнюю штангу, откуда точно пробил головой Сон Хын Мин.

После этого матча «Тоттенхэм» на 3-м месте — 58 очков, а «Хаддерсфилд» на 14-м месте — 30 очков.