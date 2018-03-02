«Ницца» одержала победу над «Лиллем»

одержала победу надв домашнем матче 28-го тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Марио Балотелли точно пробил головой после навеса с углового.

Гости восстановили паритет на 52-й минуте. Луис Араухо нанес результативный удар в противоход голкиперу с пределов штрафной площади.

И все же последнее слово осталось за «красно-черными». На 80-й минуте Арно Суке сделал навес на дальний угол вратарской, откуда в касание ворота расстрелял Вилан Сиприен.

«Ницца» занимает седьмое место в турнирной таблице (39 очков), а «Лилль» — 19-е (27 очков).