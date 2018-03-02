Лебеденко призвал не сравнивать себя с Месси

Новичок «Факела»рассказал о том, как принял решение продолжить карьеру в воронежском клубе.

«Поговорил с президентом клуба, тренером, понял, что намерения у них самые серьезные. Мне сказали, что исполняющий обязанности губернатора Воронежской области заинтересован в том, чтобы "Факел" остался в ФНЛ.

Надеюсь, что финансовые проблемы клуба разрешатся. Потому что любую задачу легче решать, когда футболисты думают только об игре. А руководство "Факела" пообещало сделать все, чтобы мы могли думать только о футболе, о сохранении прописки в ФНЛ.

Были и другие варианты, но это были клубы, которые базируются далеко от Москвы. ФНЛ – это и так большие расстояния, поезда, стыковочные рейсы самолетов. Я и так много лет из-за карьеры прожил вдали от семьи. А Воронеж – это четыре часа езды до Москвы. Я смогу чаще бывать дома.

И контракт рассчитан всего на три месяца. Так что надо помочь команде решить задачу, а потом сядем за стол переговоров – если "Факел" останется в ФНЛ, а руководство будет во мне заинтересовано, то контракт можно будет продлить.

Меня нормально приняли, никто на меня не смотрит снизу вверх. И это правильно. У меня сын занимается футболом, его товарищ мне как-то сказал: "Знаете, а я вас себе в ФИФА купил". Ну, посмеялись. Так что давайте без ажиотажа. В "Факел" все же не Месси приехал», — приводит слова Лебеденко «РИА Воронеж».