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    Бердыев: Удержать победный счет нам помешала плохая реализация моментов

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    Курбан Бердыев
    На фото:Курбан Бердыев
    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал исход матча 21-го тура Премьер-лиги с «Анжи» (1:1).

    «Удержать победный счет нам помешала реализация тех моментов, которые у нас были при счете 1:0. Если бы мы забили, все было бы по-другому.

    Но надо отдать должное хозяевам, которые достаточно активно играли в подбор и борьбу навязывали. Мы в конце неправильно перестроились в той атаке, чем они и воспользовались.

    "Анжи" и "Рубин" сыграли вничью в первом матче весенней части РФПЛ

    Почему в итоге заменили Попова? Вначале хотел заменить Могилевца, но затем решил дать Жемалетдинову возможность поучаствовать в игре», — сказал Бердыев в эфире канала «Наш футбол».

    Устоит ли «Анжи» против обновленного «Рубина»?«Анжи» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата России по футболу 2 марта
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