Бердыев: Удержать победный счет нам помешала плохая реализация моментов

Главный тренер «Рубина»прокомментировал исход матча 21-го тура Премьер-лиги с «Анжи» (1:1).

«Удержать победный счет нам помешала реализация тех моментов, которые у нас были при счете 1:0. Если бы мы забили, все было бы по-другому.

Но надо отдать должное хозяевам, которые достаточно активно играли в подбор и борьбу навязывали. Мы в конце неправильно перестроились в той атаке, чем они и воспользовались.

"Анжи" и "Рубин" сыграли вничью в первом матче весенней части РФПЛ

Почему в итоге заменили Попова? Вначале хотел заменить Могилевца, но затем решил дать Жемалетдинову возможность поучаствовать в игре», — сказал Бердыев в эфире канала «Наш футбол».