Парфенов: Погребняк не мальчик, чтобы давать ему авансы

Главный тренер «Тосно»после победы над «Лучом-Энергией» (2:1) в 1/4 финала Кубка России оценил игру нападающего

«Раз ему доверили место в основе, значит, он его заслужил. Это никакой не аванс – он не мальчик, чтобы давать ему авансы.

То, что Погребняк в "Тосно", означает, что мы на него рассчитываем, как и на любого другого футболиста.

Перед матчем у меня как у тренера была приятная головная боль – большой выбор из хороших игроков, не все даже попали в стартовый состав.

Паша – молодец, но я больше привык говорить о команде», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Погребняк забил первый гол за «Тосно». Кроме того, для 34-летнего футболиста это дебютная игра за клуб из Ленинградской области.

Последний раз в официальном матче игрок забивал 25 октября 2015 года. Тогда форвард, выступавший за «Динамо», поразил ворота «Спартака» (2:3).