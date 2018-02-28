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    В РФПЛ запретят играть при -15 и +35

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    В РФПЛ запретят играть при -15 и +35
    На фото:В РФПЛ запретят играть при -15 и +35
    Глава профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что Россия может стать первой страной, которая введет параметры по минимальной и максимальной температурам.

    В среду, 28 февраля, должны состояться матчи 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» и «Тосно» — «Луч-Энергия». В Самаре и в Санкт-Петербурге ожидается температура ниже -15 градусов.

    «Мы выдвинули предложение о том, чтобы запретить играть при температуре ниже -15 и выше +35. Нигде в мире не существует норм, при какой погоде можно играть в футбол. Существует только рекомендация УЕФА, что при температуре ниже минус 15 игра проводится на усмотрение делегата матча, и то решение принимается за час до встречи, что сразу создает множество проблем.

    Поэтому решили внести предложение о неких стандартах максимальных и минимальных температур, при которых можно играть, тренироваться, причем не только профессиональным футболистам, но и детям. В РФС достаточно оперативно отреагировали и передали наши идеи в комитет профессионального футбола, где я являюсь членом, а руководит им Сергей Прядкин. Мы пригласили на заседание врача сборной Эдуарда Безуглова, посоветовались с ним.

    В итоге, посовещавшись еще и с руководителями клубов, решили эту тему развивать дальше. Действительно существует опасность получения серьезных хронических заболеваний, как при низких температурах, так и при высоких. Сейчас мы занялись тщательной проработкой всех моментов, которые вынесем на следующее заседание комитета. Мы можем стать первой страной, которая введет параметры по минимальной и максимальной температурам.

    Надеюсь, что со следующего сезона будут приняты положения о температурах. Скоро будет новое заседание комитета профессионального футбола, дальше мы доложим президенту РФС Александру Алаеву, и, если все будет нормально, он вынесет обсуждение на исполком РФС. Нет смысла откладывать в долгий ящик. Не только спортсменам, но и болельщикам не очень приятно смотреть игру в дикий холод. Это этого все выиграют. Естественно, и при составлении календаря нужно будет учитывать все параметры», — приводит слова Зотова «Спорт-Экспресс».

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