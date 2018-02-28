Парфенов: Полуфинал Кубка — это часть клубной истории «Тосно»

Главный тренер «Тосно»поделился впечатлениями после победы над(2:1) в 1/4 финала Кубка России.

«Это часть клубной истории, большое событие для "Тосно". Было два кубковых четвертьфинала, но в полуфинал мы еще не выходили ни разу.

В таких погодных условиях много брака, что-то не получалось, но ребята старались, хотели победить, забили хорошие голы. Я сегодня увидел команду, которую хочу видеть в каждом матче.

Поздравляю игроков и болельщиков, но уже пора переворачивать страницу – впереди тяжелейший матч в Хабаровске.

Сейчас задача – восстановить ребят и готовиться дальше. Придет время полуфинала – будем думать о нем, но пока все мысли о чемпионате.

Установка была играть, бежать вперед, не обращать внимание на табло. После перерыва немного потеряли концентрацию – это свойственно игрокам при счете 2:0 после первого тайма.

Вопрос психологии, плюс волнение – все-таки первый матч, ребята его ждали, отсюда небольшие "качели" и нервозность.

В этом турнире высока цена ошибки, поэтому во второй половине многое на поле было не из-за того, что футболисты не хотели играть, а наоборот – слишком хотели. Они сегодня молодцы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».