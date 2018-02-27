Браун во второй раз объявил о завершении карьеры в сборной Шотландии

Полузащитникво второй раз объявил о завершении карьеры в сборной. Такое решение футболист принял после беседы с новым тренером команды

32-летний полузащитник во второй раз прекращает выступления за национальную команду. В августе 2016-го он объявил о завершении карьеры в сборной, поскольку считал, что физически не готов к выступлениям за Шотландию. Однако спустя два месяца поменял свое решение.

«Сказал Маклишу, что не могу больше выступать за клуб и сборную одновременно. Хочу сосредоточить свои выступления за Селтик. Футбольный календарь становится все более насыщенным, и учитывая это, а также интересы своей семьи, считаю, что пришло время уходить», — цитирует слова Брауна официальный сайт «кельтов».

Полузащитник с 2005 года выступал за национальную команду, сыграв в 55 матчах и забив 4 гола.