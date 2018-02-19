«Арсенал» отправил Максимова в дубль

Полузащитникбудет выступать за дублирующий состав

Об этом сообщает официальный Twitter «Арсенала».

«По решению тренерского штаба полузащитник Илья Максимов переведен в дублирующий состав ПФК "Арсенал", — говорится в сообщении.

"Илья оказался физически не готов. Но мы на него рассчитываем", — сообщил "Спорт-Экспрессу" главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович, добавив, что не знает, когда полузащитник сможет вернуться в первую команду.

Также Божович отметил, что "Арсенал" не планирует расторгать контракт с игроком.

В текущем сезоне 31-летний Максимов провел 10 матчей за "Арсенал" в чемпионате России и забил один мяч.

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