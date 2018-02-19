Де Росси может продолжить выступления за сборную Италии

Полузащитникможет вернуться в

Де Росси заявил, что не откажется от выступлений за национальную команду, если получит приглашение от нового главного тренера.

«После матчей плей-офф со Швецией я подумал, что для некоторых игроков время в сборной закончилось. Когда ты терпишь неудачу, то всегда делаешь шаг назад. Сейчас сборной нужно выбрать нового тренера.

Для меня национальная команда всегда была семьей, и я не закрывал перед ней дверь, не выбросил ключ. Если новый наставник позвонит мне и скажет, что нужно помочь, то как я смогу отказать?», – цитирует Де Росси Football Italia.

Напомним, 34-летний Де Росси провел в футболке сборной Италии 117 матчей, в которых забил 21 мяч.

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Ранее временным тренером сборной Италии был назначен Луиджи Ди Бьяджо.