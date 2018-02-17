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    «Жирона» крупно победила «Леганес»

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    Фрагмент матча
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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле обыграла «Леганес» — 3:0.

    По голу в этой встрече забили Кристиан Стуани, Порту и Хуанпе.

    «Жирона» набрала 34 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Леганес» (29) — 12-й.

    Чемпионат Испании 24-й тур
    «Жирона» — «Леганес» — 3:0 (2:0)
    Голы: Стуани, 23 — с пенальти (1:0). Порту, 36 (2:0). Хуанпе, 85 (3:0). «Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Хуанпе, Адай (Маффео, 80), Борха (Амагат, 85), Порту, Алейкс Гарсия, Гранель, Стуани (Лосано, 74).«Леганес»: Куэльяр, Муньос, Сальдуа, Мантовани, Рико, Рубен Перес (Сьерра, 86), Херард Гумбау, Эрасо (Наранхо, 46), Амрабат, Эль-Жар, Бовю (Герреро, 69).Предупреждения: Мантовани, 22. Гранель, 31. Алейкс Гарсия, 49. Херард Гумбау, 67. Борха, 71. Амрабат, 77. Рубен Перес, 84. Сальдуа, 84.
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