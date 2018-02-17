«Жирона» крупно победила «Леганес»

«Жирона» набрала 34 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Леганес» (29) — 12-й.

По голу в этой встрече забили Кристиан Стуани, Порту и Хуанпе .

Читайте по теме

«Реал» — ПСЖ: Дуэль истины для Зидана и Эмери Чего ожидать от матча «Реал» — ПСЖ

Примера. «Барселона» в гостях у «Эйбара», «Реал» — у «Бетиса» Подробности матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу

Популярное в сети

Это интересно

Из Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеру

О новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа

Во что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?

Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛ

Реакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»

Венгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняется

Все о французском новичке мадридского «Реала»

Тео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет вперед

Футболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»

Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017

Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»

Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте

Подробный разбор

«Неуд» для Карреры. «Спартак» подарил «Атлетику» победу Реакция СМИ на домашнее фиаско «Спартака» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»

«Реал» — ПСЖ: Эмери не сумел ответить Зидану Реакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ

«Тоттенхэм» дорос до «Старой Синьоры» Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Тоттенхэм»

Им даже не нужен был второй тайм. «Ман Сити» сделал ответный матч с «Базелем» формальностью Обзор СМИ после разгрома, который «Манчестер Сити» устроил в Базеле

«МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»