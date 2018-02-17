«Монако» забил четыре безответных гола в ворота «Дижона»

В матче 26-го тура чемпионата Франциина своем поле разгромил— 4:0.

Счет на 13-й минуте открыл нападающий Бальде Кейта. На 69-й минуте полузащитник Фабиньо реализовал пенальти и удвоил преимущество монегасков.

Счет крупным на 87-й минуте сделал хавбек Маркуш Лопеш. А уже в компенсированное время защитник Камил Глик поставил победную точку.

«Монако» набрал 56 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице французского чемпионата. «Дижон» с 31 очком располагается на 12-й позиции.

Подопечные Леонарду Жардима продлили беспроигрышную серию в лиге 1 до 11 встреч.