ЦСКА не справился с командой второго дивизиона Дании

Московскийсыграл вничью с датским «Эсбьергом» (0:0) в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе (Испания).

Во вторник, 13 февраля, «армейцы» на выезде сыграли вничью с сербской «Црвеной Звездой» (0:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

После этой встречи ЦСКА вернулся в Кампоамор, где проводит тренировочный сбор.

Ответный матч с «Црвеной Звездой» подопечные Виктора Гончаренко проведут в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 21 февраля.

Товарищеский матч ЦСКА — «Эсбьерг» — 0:0 ЦСКА: Помазун, Березуцкий (Миланов, 46), Игнашевич (Головин, 46), Набабкин, Мариу Фернандес (Гордюшенко, 46), Дзагоев (Хосонов, 46), Натхо (Тикнизян, 46), Вернблум (Бистрович, 46), Кучаев, Муса (Чалов, 46), Витинью (Жамалетдинов, 46. Жиронкин, 65).

В другом матчеобыгралв товарищеском матче со счетом 4:0.

По голу забили Раде Дугалич, Илья Жигулев, Никола Труич и Резиуан Мирзов.