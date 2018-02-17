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    ЦСКА не справился с командой второго дивизиона Дании

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    ЦСКА
    На фото:ЦСКА
    Московский ЦСКА сыграл вничью с датским «Эсбьергом» (0:0) в товарищеском матче на сборе в Кампоаморе (Испания).

    Во вторник, 13 февраля, «армейцы» на выезде сыграли вничью с сербской «Црвеной Звездой» (0:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    После этой встречи ЦСКА вернулся в Кампоамор, где проводит тренировочный сбор.

    Ответный матч с «Црвеной Звездой» подопечные Виктора Гончаренко проведут в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 21 февраля.

    Товарищеский матч
    ЦСКА — «Эсбьерг» — 0:0
    ЦСКА: Помазун, Березуцкий (Миланов, 46), Игнашевич (Головин, 46), Набабкин, Мариу Фернандес (Гордюшенко, 46), Дзагоев (Хосонов, 46), Натхо (Тикнизян, 46), Вернблум (Бистрович, 46), Кучаев, Муса (Чалов, 46), Витинью (Жамалетдинов, 46. Жиронкин, 65).
    В другом матче «Тосно» обыграл «Бананц» в товарищеском матче со счетом 4:0.

    По голу забили Раде Дугалич, Илья Жигулев, Никола Труич и Резиуан Мирзов.

    Товарищеский матч
    «Бананц» — «Тосно» — 0:4 (0:1)
    Голы: Труич, 16 (0:1). Дугалич, 42 (0:2). Жигулев, 69 (0:3). Мирзов, 76 (0:4). «Тосно»: Опарин, Буйволов, Маргасов, Чернов, Дугалич, Галиулин (Мирзов, 67), Нуну Роша (Трошечкин, 84), Полетанович (Жигулев, 51), Рикардинью (Карницкий, 67), Мелкадзе (Погребняк, 46. Палиенко, 72), Труич (Скворцов, 72).
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