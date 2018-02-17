ЦСКА не справился с командой второго дивизиона Дании

Во вторник, 13 февраля, «армейцы» на выезде сыграли вничью с сербской «Црвеной Звездой» (0:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
После этой встречи ЦСКА вернулся в Кампоамор, где проводит тренировочный сбор.
Ответный матч с «Црвеной Звездой» подопечные Виктора Гончаренко проведут в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 21 февраля.
Товарищеский матч
ЦСКА — «Эсбьерг» — 0:0
ЦСКА: Помазун, Березуцкий (Миланов, 46), Игнашевич (Головин, 46), Набабкин, Мариу Фернандес (Гордюшенко, 46), Дзагоев (Хосонов, 46), Натхо (Тикнизян, 46), Вернблум (Бистрович, 46), Кучаев, Муса (Чалов, 46), Витинью (Жамалетдинов, 46. Жиронкин, 65).
По голу забили Раде Дугалич, Илья Жигулев, Никола Труич и Резиуан Мирзов.
Товарищеский матч
«Бананц» — «Тосно» — 0:4 (0:1)
Голы: Труич, 16 (0:1). Дугалич, 42 (0:2). Жигулев, 69 (0:3). Мирзов, 76 (0:4). «Тосно»: Опарин, Буйволов, Маргасов, Чернов, Дугалич, Галиулин (Мирзов, 67), Нуну Роша (Трошечкин, 84), Полетанович (Жигулев, 51), Рикардинью (Карницкий, 67), Мелкадзе (Погребняк, 46. Палиенко, 72), Труич (Скворцов, 72).