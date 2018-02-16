Глушаков: Еще ничего не потеряно

Полузащитник «Спартака»высказал мнение о поражении от(1:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Не забиваешь ты – забывают тебе. У кого-то где-то были индивидуальные ошибки, это понятно. Есть над чем работать.

Но ничего не потеряно. Есть ответный матч и окончательный результат будет известен уже после второй игры.

В раздевалке в перерыве не было ничего такого. Просто ребята поговорили между собой и все. Тренер ничего в принципе не говорил. Плюс-минус.

Каждый футболист себя уважает и хочет играть. Я был расстроен заменой. Хотели играть. Было видно, что у меня присутствовало желание и силы.

Но я понимаю, что есть другие футболисты, которым тоже надо давать играть. Ничего такого», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».