Глушаков: Еще ничего не потеряно

«Не забиваешь ты – забывают тебе. У кого-то где-то были индивидуальные ошибки, это понятно. Есть над чем работать.
Но ничего не потеряно. Есть ответный матч и окончательный результат будет известен уже после второй игры.
В раздевалке в перерыве не было ничего такого. Просто ребята поговорили между собой и все. Тренер ничего в принципе не говорил. Плюс-минус.
Каждый футболист себя уважает и хочет играть. Я был расстроен заменой. Хотели играть. Было видно, что у меня присутствовало желание и силы.
Но я понимаю, что есть другие футболисты, которым тоже надо давать играть. Ничего такого», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».