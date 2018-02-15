«Спартак» — «Атлетик»: матч Лиги Европы начнется в 21:00

В 21:00 в Москве начнется первый матч 1/16 финала Лиги Европы

Для москвичей предстоящий матч — открытие весенней части сезона. В национальном первенстве, до зимней паузы, «красно-белые» набрали 37 очков , что позволяет им делить 2-3 место с питерским «Зенитом».

Прогноз на матч «Спартак» — «Атлетик»

Дела «Атлетика» из Бильбао в чемпионате Испании гораздо скромнее. Команда идет на 13-м месте.

В последних 10 матчах, включая товарищеские, «Спартак» набрал 46% очков. Забил 13 голов, а пропустил больше – 16. Было получено 16 желтых карточек и 2 красные.

Чаще всего москвичи забивают в концовках матчей. На последние 15 минут пришлось 8 из 13 забитых голов. Пропускают более-менее равномерно, но на последние 15 минут все же чуть больше – 4.

«Атлетик» набрал 50% очков за последние 10 игр. В них он забил 10 мячей, а 7 пропустил. Игроки команды получили 20 желтых карточек и ни одной красной.

Самый результативный отрезок у испанцев – старт матча. 3 мяча в 10 играх. Самый негативный – 61-75 минуты, пропущено 3 мяча.

В России игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – 20:30. За ходом игры в интернете можно будет наблюдать на LiveCup.Run: статистика, пре-матч, коэффициенты букмекеров live.