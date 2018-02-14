Семин: В комбинационном плане «Ницца» выглядит эффектно

Главный тренер «Локомотива»поделился ожиданиями перед матчем с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы проведем первый официальный матч после двухмесячного перерыва. Готовились ровно месяц на сборах, провели серию контрольных поединков.

Нельзя сказать, что команда готова на сто процентов, но есть характер и волевые усилия. Это сыграет свою роль. Матч пройдет на великолепном стадионе и отличном поле. Настрой хороший.

"Ницца" проиграла несколько матчей. Когда команда проигрывает, происходит много эмоциональных моментов, которые могут пойти и на пользу, и во вред. Мы должны ориентироваться в первую очередь на себя, а не на соперника.

Тренер "Ниццы" сказал, что "Локомотиву" хорошо удаются контратаки? Это часть игры. Если это заметил тренер "Ниццы", значит, контратаки у нас получаются.

"Ницца" – очень хорошая команда со своим стилем игры. Они здорово владеют мячом, имеют хорошую группу атаки и линию полузащиты.

В комбинационном плане "Ницца" выглядит эффектно. Чемпионат Франции входит в пятерку лучших в Европе. Победит тот, кто завтра будет лучше готов», – цитирует пресс-служба «Локомотива» Семина.