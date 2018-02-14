Божович: Cчёт 0:0 в матче с ЦСКА играет в пользу «Црвены Звезды»

Главный тренер тульского «Арсенала»поделился впечатлениями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА (0:0).

«ЦСКА опытная команда, играет на результат. Начали уверенно, владели преимуществом, больше контролировал мяч.

"Црвена Звезда" в свою очередь лучше создавала моменты. Радонич выходил один на один с Акинфеевым. Забивай, и ЦСКА бы пришлось тяжело. Видно, что оба клуба только завершили сборы.

Возможно, сербам не хватило Боакье. Его отсутствие — большая потеря. Если он сыграет в Москве, ЦСКА придётся непросто.

Ещё один опасный игрок хозяев — Пешич. Сегодня он мог забить головой. Но счёт 0:0 в матче, всё равно, играет в пользу сербов.

На мой взгляд, на выезде тактика "Црвены Звезды" не изменится. Они будут ждать своего шанса на контратаках. Я бы на их месте тоже так поступил», — сказал Божович изданию «Чемпионат».