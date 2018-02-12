Манчини рассказал, что может стать проблемой «Зенита» в матче против «Селтика»

Главный тренерпрокомментировал предстоящую встречу св Лиге Европы.

Манчини отметил, что проблемой питерского клуба может стать отсутствие официальных матчей с декабря.

«Против "Селтика" всегда тяжело играть, шотландская команда действует агрессивно, настойчиво, встречи получаются сложными. Чтобы пройти дальше, нужно отдать все силы на поле. "Зенит" не играл официальных матчей с декабря — и это может стать проблемой. Но мы сделаем все, чтобы это не сказалось на итоговом результате», — цитирует Манчини «Спорт-Экспресс».

«Станет ли ничья хорошим результатом? Безусловно, ничья лучше поражения. Мы будем стремиться показать наш лучший футбол – как и "Селтик". У шотландцев отличный тренер, но мы будем играть на победу».

Тренер «Зенита» рассказал о подготовке к матчу с «Селтиком»

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» — «Зенит» состоится 15 февраля. Ответная встреча пройдет 22 февраля.