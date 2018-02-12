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    Стали известны дата и место проведения финала Кубка Испании

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    «Ванда Метрополитано»
    На фото:«Ванда Метрополитано»
    Финал Кубка Испании 2017-2018 пройдет на новом стадионе мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

    Встреча, в которой за трофей будут бороться «Барселона» и «Севилья», состоится 21 апреля.

    Дата и место проведения финала были утверждены на саммите, организованном Королевской федерацией футбола Испании.

    Отметим, что предыдущие два финала Кубка Испании также принимал стадион «Атлетико», однако на тот момент это был «Висенте Кальдерон».

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