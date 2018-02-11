«Барселона» не справилась с «Хетафе»

В матче 23-го тура испанской Примерына своем поле сыграла вничью с— 0:0.

В этой игре состоялся дебют в стартовом составе защитника хозяев поля Йерри Мины. Для полузащитника сине-гранатовых Серхио Бускетса она стала 300-й в национальных первенствах.

После этого матча каталонцы с 59 очками лидируют в таблице, а «Хетафе» с 30 очками на 10-м месте.

Команда Эрнесто Вальверде во втором матче подряд в национальном первенстве потеряла очки — 4 февраля она ушла от поражения в каталонском дерби с «Эспаньолом» (1:1).

«Хетафе» сыграл вничью в четвёртом матче чемпионата Испании подряд.