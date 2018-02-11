«Барселона» не справилась с «Хетафе»

В этой игре состоялся дебют в стартовом составе защитника хозяев поля Йерри Мины. Для полузащитника сине-гранатовых Серхио Бускетса она стала 300-й в национальных первенствах.
После этого матча каталонцы с 59 очками лидируют в таблице, а «Хетафе» с 30 очками на 10-м месте.
Команда Эрнесто Вальверде во втором матче подряд в национальном первенстве потеряла очки — 4 февраля она ушла от поражения в каталонском дерби с «Эспаньолом» (1:1).
«Хетафе» сыграл вничью в четвёртом матче чемпионата Испании подряд.
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Барселона» — «Хетафе» — 0:0
«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Динь, Мина, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Паулинью, 82), Филиппе Коутинью (Иньеста, 62), Месси, Луис Суарес, Пако Алькасер (Дембеле, 63).«Хетафе»: Гуаита, Суарес, Бруно Гонсалес, Джене, Антунеш, Портильо, Фажр, Арамбарри, Сибасаки (Кабрера, 88), Ндиай (Хорхе Молина, 85), Анхель (Фламини, 78).Предупреждения: Арамбарри, 44. Бускетс, 54. Антунеш, 65. Гуаита, 90+3. Мина, 90+3.