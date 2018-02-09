Погребняк: Договорились с «Тосно», чтобы я поддерживал форму

Бывший нападающий «Динамо», который находится на сборе, рассказал, планирует ли продолжить карьеру в клубе из Ленинградской области.

«Хотел высказаться на тему того, что я нахожусь в "Тосно" на просмотре, и успокоить нашу доброжелательную публику.

Я действительно в Турции с "Тосно", но, чтобы вы понимали, я уже не в том возрасте, чтобы ездить на просмотры. Все прекрасно знают, кто я и что.

У моих агентов хорошие отношения с руководством "Тосно", Дмитрий Парфёнов играл в "Спартаке", как и я. Договорились, чтобы я просто поддерживал форму с командой.

Заключить контракт можно всегда, если это будет обоюдное согласие. Тем более амбиции у меня остались, как и желание играть», — сказал Погребняк изданию «Чемпионат».