Защитник «Ромы» попал в ДТП

Бразильский защитник итальянскойпопал в автоаварию в Риме на своем Lamborghini. К счастью, сам футболист в результате ДТП не пострадал, передает Calciomercato.

Отмечается, что инцидент произошел в половине шестого утра (07.30 мск) в центральной части Рима. Бразилец в какой-то момент потерял контроль над автомобилем и врезался в препятствие.

Футболист не в первый раз попадает в подобного рода ситуацию. В ноябре 2016 года он попал в аварию на арендованном Porshe. Перес был оштрафован за отсутствие водительского удостоверения.

Бразилец в составе «джаллоросси» дебютировал летом 2016-го. В прошлом году руководство римлян выкупило права на защитника, заплатив в августе 2016 года. Летом 2017 года клуб выкупил права на защитника у «Торино» за 15 миллионов евро.