«Ньюкасл» поделил очки с «Кристал Пэласом»

В матче 26-го тура Английской Премьер-лигина своем поле сыграл вничью с- 1:1.

На 22-й минуте Кенеди от углового флага низом прострелил к воротам хозяев, а на дальней штанге Мохамед Диаме отправил футбольный снаряд в незащищённый угол.

На 55-й минуте в ворота «Ньюкасла» был назначен пенальти за фол против Бентеке. Одиннадцатиметровый реализовал Лука Миливоевич.

После этого матча «Кристал Пэлас» на 14-м месте — 27 очков, а «Ньюкасл» на 16-м месте — 25 очков.