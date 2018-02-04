«Ньюкасл» поделил очки с «Кристал Пэласом»

На 22-й минуте Кенеди от углового флага низом прострелил к воротам хозяев, а на дальней штанге Мохамед Диаме отправил футбольный снаряд в незащищённый угол.
На 55-й минуте в ворота «Ньюкасла» был назначен пенальти за фол против Бентеке. Одиннадцатиметровый реализовал Лука Миливоевич.
После этого матча «Кристал Пэлас» на 14-м месте — 27 очков, а «Ньюкасл» на 16-м месте — 25 очков.
Чемпионат Англии. 26-й тур
«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» — 1:1 (0:1)
Голы: Диаме, 22 (0:1). Миливоевич, 55 — с пенальти (1:1). «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, Келли (Сако, 45+2), ван Анхолт, Кабай, Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Бентеке, Таунсенд, Заа.«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди (Атсу, 57), Йедлин, Диаме (Хэйден, 65), Ритчи, Шелви, Гэйл, Перес (Мерино, 80).Предупреждения: Дамметт, 57. Фосу-Менса, 64.