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    Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»

    Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»

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    Невероятный промах Стерлинга стоил «Сити» двух очков
    Невероятный промах Стерлинга стоил «Сити» двух очков
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    В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» потерял очки в гостевом матче против «Бернли» (1:1). СМИ не оставили без внимания осечку лидера.

    Промах Стерлинга стоил «Сити» победы

    «Манчестер Сити» вышел вперед на 22-й минуте после эффектного выстрела от игравшего на левом фланге обороны Данило. Несмотря на серьезное сопротивление соперника, казалось, гости доведут игру до победы, но самый реальный шанс для этого был упущен на 71-й минуте — Рахим Стерлинг непостижимым образом в упор не попал в ворота из убийственной позиции. В дальнейшем сработала давняя банальная, но от этого не ставшая неактуальной футбольная истина о том, что бывает с теми, кто упускает верный момент.

    «Йоханн Берг Гудмундссон воспользовался расточительностью манкунианцев, когда на 81-й минуте его удар с лету принес "Бернли" впечатляющую ничью против без пяти минут чемпиона Англии. Стерлинг же выступил в роли главного виновника команд гостей, упустив целый ряд возможностей для взятия ворот, последняя из которых выразилась в том, что вингер пробил в считанных дюймах от стойки. Это заставило Пепа Гвардиолу заменить его за четверть часа до конца игры», — отмечает в отчете о поединке на страницах The Guardian Джейми Джексон.

    «Своя вина также лежит и на Илкае Гюндогане, Серхио Агуэро и Кевине де Брейне, однако с учетом громадного отрыва [в 15 очков накануне матча], менеджер "Горожан" вряд ли будет сильно обеспокоен результатом выезда к "кларетовым". Он также будет рад тому, что после целого хора жалоб со стороны футболистов "Сити" по поводу опасных стыков в отношении себя в последних поединках ничего подобного не случилось сегодня».

    «Бернли» заслужил ничью своей борьбой

    В то же время, не стоит умалять заслуг подопечных Шона Дайча, ведь они не просто оказали лидеру серьезное сопротивление в игре без мяча с помощью своего фирменного атлетизма, но и эффективно использовали те нечастые эпизоды, когда снаряд попадал им в ноги. Тактика хозяева не отличалась изысканностью — при первом удобном случае футболисты «Бернли» пытались быстро снабжать передачами фланговых исполнителей, но это приводило к пусть редким, но все-таки проблемам для Эдерсона и его партнеров по обороне.

    «Игроки "кларетовых" заслужили ничью своим отношением к делу, равно как и своим старанием, посему дружина Дайча был последним соперником, с которым команда Гвардиолы хотела встретиться в эти выходные, ведь хотя та не действует грязно, но оставит после себя синяки, ссадины и боли в теле. Хозяева добавили определенной хитрости своему футболу в этом сезоне, однако все равно не сумели помешать игре в одну сторону, что превратило матч в резкое столкновение стилей. В сравнении с другими оппонентами манкунианцев они намеревались атаковать "Сити", ведь Сэм Воукс и Эшли Барнс составили пару высоких центрфорвардов, тогда как впервые появившийся в старте Аарон Леннон угрожал его воротам из глубины поля», — отмечает в материале на портале EPSN Ник Эймс.

    «Бернли» ушел от поражения в матче с «Манчестер Сити» Команды обменялись голами в матче 26-го тура «...Временами игрокам "Бернли" откровенно везло во втором тайме, когда гости получались на свою беду могли воспользоваться свободным пространством, тем не менее, "кларетовые" сохраняли прежнюю энергию и стремились атаковать, когда могли, в результате чего были вознаграждены за свой несгибаемый характер, который характеризует коллектив Дайча. Перед матчем хозяева не смогли победить ни в одном из восьми поединков, их блеск на старте сезона, похоже, увял. Эта серия теперь продлена до девяти игр, однако суду по приветствиям после встречи, ее итог сравним с победой».

    Кадровые проблемы помешали «Сити»

    Столь крепкого соперника, как «Бернли» на его поле трудно переиграть, если у его соперника есть проблемы с недостатком атлетичных игроков, а также их свежестью и вариантами тактических изменений по ходу матча. К сожалению для лидера АПЛ, именно это было актуально перед матчем для манкунианцев, у которого сразу несколько исполнителей в лице Давида Сильвы, Лероя Сане, Джона Стоунза, Габриэла Жезуша, Фабиана Делфа и Бенжамена Менди оказались в лазарете. Посему каталонский тренер имел минимум опций для ротации своей команды, которая свой предыдущий матч провела в среду.

    «В прошлом сезоне Гвардиола взял три очка на "Терф Мур", когда на физическую мощь оппонентов ответил симметрично, поэтому в полузащите у него действовал кулак из трехцентрхавов в составе Фернандо, Фернандиньо и Яя Туре, в то время, как Кевин де Брейне и Давид Сильва остались в запасе. В этом году менеджер "Сити" не имел таких вариантов и выставил на игру тех, кто был в его распоряжении. В действительности глубину кадрового кризиса его команды отразила скамейка запасных, где среди семи игроков первой команды присутствовали шестеро», — обращает внимание в материале на The Telegraph Джим Уайт.

    «...Два потерянных очка никак не повлияют на борьбу за чемпионский титул. Поэтому Гвардиола, вне всяких сомнений, вздохнул с облегчением, что, по крайней мере, этот поединок завершился без новых постояльцев лазарета. Единственной пострадавшей в отчетном матче стала гордость Рахима Стерлинга».

    Закрытые двери и деталь«Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 26-го тура английской Премьер-лиги 3 февраля
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