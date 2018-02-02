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    Широков назначен на пост спортивного директора «Химок»

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    Роман Широков
    На фото:Роман Широков
    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков назначен на должность спортивного директора «Химок».

    Об этом сообщил новый генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

    «Вместе со мной на руководящую должность пришел Роман Широков. Он займет пост спортивного директора клуба. Известный футболист, не чужой футболист для клуба "Химки".

    Перед клубом будет поставлена задача не бороться за выживание в ФНЛ, а быть в лидерах. На текущий сезон главная задача — остаться в дивизионе», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

    После 25 сыгранных туров ФНЛ «Химки» набрали 30 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

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