Арбитр, ударивший игрока, дисквалифицирован на 3 месяца

Профессиональная футбольная лига Франции объявила об отстранении от работы арбитрана 3 месяца плюс 3 месяца испытательного срока за агрессивное поведение.

Напомним, что в матче 20-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Пари Сен-Жермен»​, на 90-й минуте встречи во время контратаки, парижан защитник «Нанта» Диего Карлос, возвращаясь к своим воротам, случайно задел Шапрона, и тот упал на газон.

Арбитр попытался ударить игрока ногой, а затем удалил футболиста с поля. Кроме того, судья назначил свободный удар в сторону ворот «Нанта».

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP