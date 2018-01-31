ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ПСЖ вышел в финал Кубка французской лиги

    Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ Ренн
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 201809:00
    В полуфинале Кубка французской лиги «Пари Сен-Жермен» одержал гостевую победу над «Ренном» — 3:2.

    На 25-й минуте парижане открыли счет. Точный удар из-за штрафной удался Томасу Менье точно в дальний угол ворот «Ренна».

    На 55-й минуте Ди Мария пробил из пределов штрафной «Ренна», Диалло отбил перед собой, а первым на добивании оказался Маркиньос, который поразил пустые ворота.

    На 59-й минуте ПСЖ сделал счет крупным. Сильнейший удар в ближний угол нанес Джованни Ло Чельсо, голкипер хоть и коснулся мяча, но полностью отбить его не смог.

    На 66-й минуте ПСЖ остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Килиан Мбаппе за грубый фол в центре поля.

    Хозяева отквитали один мяч на 86-й минуте — Диафра Сахо нанес точный удар головой после кросса с левого фланга.

    А на второй компенсированной минуте «Ренн» сократил отставание до минимума. Прекрасный удар низом из-за штрафной удается Саньину Прчичу.

    Второй финалист определится в среду, в матче между «Монако» и «Монпелье»

    Кубок французской лиги. 1/2 финала
    «Ренн» — «ПСЖ» — 2:3 (0:1)
    Голы: Менье, 24 (0:1). Маркиньюс, 53 (0:2). Ло Сельсо, 58 (0:3). Сако, 85 (1:3). Прцич, 90+2 (2:3). «Ренн»: Диалло, Бааль, Траоре, Гнаньон, Желен, Гуркюфф (Сако, 45), Андре, Хазри (Леа Силики, 70), Прцич, Буриго, Сарр (Юну, 64).«ПСЖ»: Трапп, Берчиче, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Пасторе (Ло Сельсо, 45), Верратти, Рабьо (Диарра, 89), Ди Мария (Нкунку, 82), Неймар, Мбаппе.Предупреждения: Сарр, 28. Прцич, 65. Траоре, 69. Леа Силики, 87. Неймар, 90+3.Удаление: Мбаппе (П), 63.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 23-29 января
  • За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней
    •
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • 29/01
    • «Тоттенхэм» договорился с ПСЖ о трансфере Лукаса Моуры
  • 29/01
    • УЕФА нашел нестыковки в финансовых отчетах ПСЖ
  • 29/01
    • ПСЖ нацелился на форварда «Реала»
  • 28/01
    • Неймар не собирается в «Реал»
  • 27/01
    • «Пари Сен-Жермен» уверенно обыграл «Монпелье»
  • 26/01
    • Дани Алвес дисквалифицирован на три матча
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло
    Подробный разбор
  • Софьян Ханни. То, что доктор прописал
  • Все о потенциальном новичке московского «Спартака»
    •
  • Талантливый и трудолюбивый. «Спартаку» такой пригодится
  • Рассказываем о карьере бразильского защитника Лукаса Вериссимо
    •
  • «Барселона» вышла сухой из воды
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Алавес»
    •
  • Трансферный дайджест. 23-29 января
  • За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Разогрев на Средиземном море. Команда Карпина обосновалась в Белеке
  • Рассказываем о том, как проходит подготовка «Ростова» ко второй части сезона
    •
  • Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак»
  • Представляем новичка «Спартака»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Сан-Хосе» едет за победой к «Детройту»
  • «Детройт» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля
  • 1,74
    •
  • Возьмет ли «Вашингтон» реванш у «Филадельфии»?
  • «Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля
  • 2,04
    •
    Футбол. Лента новостей
  • АПЛ. «Арсенал» уступил «Суонси», «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»
  • Обзор матчей 25-го тура английской Премьер-лиги
    • 02:03
  • 01:19
    • «Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд»     Закрытие трансферного окна. Зима 2018
    Сегодня в 09:00
  • 01:12
    • «Арсенал» проиграл «Суонси»
  • 00:50
    • Игуаин принес «Ювентусу» победу над «Аталантой» в Кубке Италии
  • 21:36
    • Гончаренко: Есть задумки, как использовать Мусу
  • 21:19
    • Промес перейдёт в «Саутгемптон», если клубы договорятся
  • 20:59
    • Сане выбыл на шесть недель из-за травмы лодыжки
  • 20:28
    • «Севилья» арендовала хавбека «Суонси»
  • Что означает для «Челси» и «Арсенала» переход Жиру
  • Как понимать этот трансфер?
    • Вчера в 20:24
  • 20:14
    • «Динамо» обыграло «Тренчин» в первом матче Рауша
  • Разгромит ли «Спартак» софийский ЦСКА, вслед за московским?
  • «Спартак» — «ЦСКА София». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 31 января
    • 2,03Сегодня в 19:30
  • 18:55
    • У «Рубина» нет данных по допингу у Камболова
  • 18:42
    • «Атлетик» выкупил у «Реал Сосьедада» защитника за 32 миллиона евро
  • Чья смена наставника будет удачливее?
  • «Сток Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 25-го тура АПЛ 31 января
    • 1,70Сегодня в 23:00
  • 16:50
    • Киевское «Динамо» может подписать защитника «Рубина»
  • 16:32
    • «Манчестер Сити» объявил о трансфере Ляпорта
  • 16:19
    • Вячеслав Караваев может перейти в «Витесс»
  • 15:43
    • Ханни успешно прошел медобследование для «Спартака»
  • 14:25
    • Ярмоленко получил травму и пропустит несколько недель
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус