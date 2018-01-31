ПСЖ вышел в финал Кубка французской лиги

В полуфинале Кубка французской лигиодержал гостевую победу над— 3:2.

На 25-й минуте парижане открыли счет. Точный удар из-за штрафной удался Томасу Менье точно в дальний угол ворот «Ренна».

На 55-й минуте Ди Мария пробил из пределов штрафной «Ренна», Диалло отбил перед собой, а первым на добивании оказался Маркиньос, который поразил пустые ворота.

На 59-й минуте ПСЖ сделал счет крупным. Сильнейший удар в ближний угол нанес Джованни Ло Чельсо, голкипер хоть и коснулся мяча, но полностью отбить его не смог.

На 66-й минуте ПСЖ остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Килиан Мбаппе за грубый фол в центре поля.

Хозяева отквитали один мяч на 86-й минуте — Диафра Сахо нанес точный удар головой после кросса с левого фланга.

А на второй компенсированной минуте «Ренн» сократил отставание до минимума. Прекрасный удар низом из-за штрафной удается Саньину Прчичу.

Второй финалист определится в среду, в матче между «Монако» и «Монпелье»