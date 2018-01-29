Семшов: Сегодняшняя сборная России сильнее сборной 2008 года

Тренер тульского «Арсенала»сравнил нынешнюю сборную России с командой образца 2008 года, добравшейся до полуфинала Евро-2008.

«Думаю, да, [мы дождемся такого же успеха в обозримом будущем]. Может быть, должно пройти еще какое-то время. У нас большая страна, хватает квалифицированных футболистов. 10 лет прошло... А такое ощущение, что это с нами случилось только вчера. Все помню, незабываемые ощущения. Мы задержались на турнире почти на месяц, но не чувствовали себя уставшими. А уж когда после победы над Голландией люди начали писать: "Вы что там натворили? Тут вообще безумие!", понял: что-то сделал для страны, доставил людям радость. Команда была единой семьей! Никакого разделения среди 23 игроков не существовало: один за всех и все за одного. Отсюда и результат.

Безусловно, [сейчас] не то [поколение]. В чем разница? Мне кажется, сейчас все хотят играть на рояле. А в 2008-м мы его таскали, каждый четко понимал свою роль.

Были еще опытные ребята. Например, Игнашевич. А вспомните, как проявил себя Аршавин? Хиддинк же взял его на турнир на свой страх и риск. Андрей заслужил своей игрой право участвовать в чемпионате Европы. Но у него же действовала двухматчевая дисквалификация. А это на таком турнире немало. И как он вышел против шведов, против голландцев! Вот сейчас, в наши дни, в этой сборной, думаю, так не сыграл бы, не отпахал. А тогда понимал, что по-другому просто нельзя. Поэтому и проявил себя на Eвро так, что потом получил предложение от "Арсенала".

Теперь в национальной команде нет работяг? Нет, я этого не утверждаю. Просто немного разные поколения, другой менталитет.

В целом, эта сборная сильнее нашей образца 2008 года. В индивидуальном плане – да. По мастерcтву и нынешняя команда, и та, что выступала на Eвро-2016, выше. Но вот по духу, сплоченности – мы.

Хватает сильных игроков: Кокорин, Смолов, Глушаков, Миранчуки, Самедов. Появляются новые защитники. Но вот коллективной изюминки больше у нас. Каждый готов был убиваться. А как мы общались? Как к нам относился Гус? Повторю – настоящая семья!

И первое поражение от Испании ничего не изменило. Эксперты, болельщики устроили нам обструкцию за те 1:4. Мы сидели, кипели, но понимали, что крыть-то нечем... Хотя, если верить статистике, и перебегали соперника, и перепрыгали. Чего только не сделали, только вот счет – на табло… И Гус все это видел и не ругал, а только поддерживал. А команда стала сильнее в моральном плане», – сказал Семшов «Спорт-Экспрессу».