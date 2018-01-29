Гвардиола: Судьи должны защищать игроков

Главный тренер «Манчестер Сити»после гостевой победы над «Кардифф Сити» ( 2:0 ) в матче 1/16 финала Кубка Англии прокомментировал эпизоды с незасчитанным голоми травмой

«Сане выбыл из строя. Я не знаю, сколько времени он пропустит, я не доктор. Завтра мы узнаем больше о его повреждении.

Судьи должны защищать игроков. Не только моих игроков – всех футболистов. Роль рефери – защита игроков и обеспечение их безопасности на поле. Опасная и грубая игра недопустима.

Не понимаю, почему гол Бернарду Силвы не был засчитан, но ошибки случаются, с этим можно смириться, однако судьи должны выполнять свою работу и обеспечивать безопасность игроков».

Я всем доволен и горжусь нашей командой. Мы принимаем участие в нескольких турнирах и бьёмся за результат в каждом матче. У нас нет иллюзий о завоевании четырёх трофеев! Я уже говорил, что для такой цели у нас недостаточно игроков.

Несколько игроков травмированы, Менди выбыл на шесть месяцев, и весь сезон мы обходимся без лефтбека.

Но главное сейчас – восстановить силы перед матчами с «Вест Бромвичем» и «Бёрнли», а затем готовиться к следующему этапу в Лиге чемпионов. Следующий матч – всегда самый важный«, — цитирует Гварлиолу клубная пресс-служба.