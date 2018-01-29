ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гвардиола: Судьи должны защищать игроков

    Манчестер Сити Кубок Англии Футбол Англии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Лерой Сане
    На фото:Лерой Сане
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после гостевой победы над «Кардифф Сити» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии прокомментировал эпизоды с незасчитанным голом Бернарду Силвы и травмой Лероя Сане.

    «Сане выбыл из строя. Я не знаю, сколько времени он пропустит, я не доктор. Завтра мы узнаем больше о его повреждении.

    Судьи должны защищать игроков. Не только моих игроков – всех футболистов. Роль рефери – защита игроков и обеспечение их безопасности на поле. Опасная и грубая игра недопустима.

    Не понимаю, почему гол Бернарду Силвы не был засчитан, но ошибки случаются, с этим можно смириться, однако судьи должны выполнять свою работу и обеспечивать безопасность игроков».

    Я всем доволен и горжусь нашей командой. Мы принимаем участие в нескольких турнирах и бьёмся за результат в каждом матче. У нас нет иллюзий о завоевании четырёх трофеев! Я уже говорил, что для такой цели у нас недостаточно игроков.

    Несколько игроков травмированы, Менди выбыл на шесть месяцев, и весь сезон мы обходимся без лефтбека.

    Но главное сейчас – восстановить силы перед матчами с «Вест Бромвичем» и «Бёрнли», а затем готовиться к следующему этапу в Лиге чемпионов. Следующий матч – всегда самый важный«, — цитирует Гварлиолу клубная пресс-служба.

    «Манчестер Сити» сохранит шансы на четыре трофея«Кардифф» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 28 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 23-29 января
  • За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Гвардиола в шаге от первого трофея в Англии
  • Реакция прессы на матч «Бристоль Сити» — «МанСити»
    •
  • 28/01
    • «Челси» разгромил «Ньюкасл» в Кубке Англии
  • 28/01
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»
  • 28/01
    • «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии
  • 28/01
    • Гвардиола: Для борьбы за 4 трофея нужны 22 топ-игрока, у «Сити» нет таких денег
  • 27/01
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Ляпорта
  • 27/01
    • «Тоттенхэм» избежал поражения в матче с «Ньюпортом»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?
    Подробный разбор
  • Разогрев на Средиземном море. Команда Карпина обосновалась в Белеке
  • Рассказываем о том, как проходит подготовка «Ростова» ко второй части сезона
    •
  • Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак»
  • Представляем новичка «Спартака»
    •
  • Кризис на паузе. «Реал» избавляется от давления
  • СМИ – о победе «сливочных» над «Валенсией»
  • Точку ставить рано. Погребняк против «Динамо»
  • Московский клуб планирует расстаться с нападающим
    •
  • Зидан подводит себя к отставке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Леганес»
    •
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Унсуэ сделает еще один шаг навстречу еврокубкам
  • Прогнозы и ставки на футбол 29 января
  • 5,32
    •
  • Увезет ли «Лестер» очки из Ливерпуля?
  • «Эвертон» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу 31 января
  • 2,37
    •
    Футбол. Лента новостей
  • «Барселона» вышла сухой из воды
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Алавес»
    • 14:01
  • Трансферный дайджест. 23-29 января
  • За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней
    • 13:45
  • 11:31
    • Ибрагимович может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»
  • 10:55
    • Полузащитник «Андерлехта» отказался от перехода в «Спартак»
  • 10:45
    • Семшов: Сегодняшняя сборная России сильнее сборной 2008 года
  • 10:14
    • Буффон не решил, когда завершит карьеру
  • 09:48
    • Экс-врач «Спартака» поддержал инициативу УЕФА о запрете играть головой на детском уровне
  • 09:35
    • «Боруссия» усилится полузащитником «Барселоны»
  • 08:54
    • УЕФА нашел нестыковки в финансовых отчетах ПСЖ
  • 08:25
    • США и Босния и Герцеговина сыграли вничью
  • Команды сыграют без риска
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Италии 30 января
    • 1,56Завтра в 22:45
  • Психолог Вагнер и Клопп-физрук
  • «Хаддерсфилд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 25-го тура АПЛ 30 января
    • 2,06Завтра в 23:00
  • 08:16
    • Лоик Реми сменил один испанский клуб на другой
  • 07:58
    • СМИ: «Динамо» нужен полузащитник «Леха»
  • Битый битого везет
  • «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги 30 января
    • 3,26Завтра в 22:45
  • 07:50
    • Агент: Возможно, трансфер Вериссимо состоится на этой неделе
  • Бой интеллигентов на «Либерти»
  • «Суонси» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги 30 января
    • 2,00Завтра в 22:45
  • 00:56
    • «Марсель» поделил очки с «Монако»
  • Примера. «Реал» победил в гостях у «Валенсии», «Барселона» одолела «Алавес»
  • Обзор матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 00:49
  • 00:42
    • «Рома» проиграла «Сампдории»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус