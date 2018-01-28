Разогрев на Средиземном море. Команда Карпина обосновалась в Белеке

Сбор в Белеке

Футболисты «Ростова» отправились на первый зимний сбор 11 января, когда из Москвы команда вылетела в Анталию, откуда автобусом добралась до Белека.

В состав основной команды вошли 27 футболистов, среди которых и новички – исландский нападающий Бьорн Сигурдарсон и российский полузащитник Аяз Гулиев.

Исландец, к слову, сразу же отметил семейную атмосферу в «Ростове», которая пришлась ему по душе.

Бьорн Сигурдарсон Нападающий «Ростова» Скажу честно, я присоединился к команде всего два дня назад, но уже как дома. Мне нравится семейная атмосфера здесь, то, как меня встретили парни и тренерский штаб. Я сделал правильный выбор, знаю о наших задачах, о тех целях, что стоят перед нами.

Проведя несколько тренировочных дней в Белеке, «Ростов» подошел к первой игре в 2018 году.

Сборы в Белеке стартовали

Ничья с соперником из Румынии

В первом матче 2018 года «Ростов» играл с румынским клубом КСМ «Политехника Яссы». В турнирной таблице своего национального первенства этот соперник занимает восьмое место, то есть является крепким середняком.

Первый тайм проходил с преимуществом подопечных Валерия Карпина, которые вышли вперед на 39-й минуте благодаря точному удару лучшего бомбардира молодежной команды Дмитрия Соловьева. Форварду удался хороший удар из-за пределов штрафной площади.

После перерыва «Ростов» полностью изменил состав и сохранил преимущество, но все же позволил румынам отыграться. Самария пробил головой после навеса с фланга, установив окончательный счет.

Обзор матча «Ростов» — КСМ «Политехника Яссы»

Еще один исландский новичок

Сразу после первого товарищеского матча в 2018 году «Ростов» заключил трансферное соглашение с английским «Фулхэмом» о переходе защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона.

В новом году — новый «Ростов» Как проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона донской клуб 31-летний футболист подписал полноценный контракт с «Ростовом», присоединившись к своим соотечественникам Бьорну Сигурдарсону и Сверриру Ингасону.

Сигурдссон известен в России по выступлениям за «Краснодар» и «Рубин». С 2007 года является основным игроком сборной Исландии. Забил гол в ворота сборной Англии в 1/8 финала Евро-2016. Помог своей национальной команде выйти в финальную часть ЧМ-2018.

Рагнар Сигурдссон Защитник «Ростова» Очень рад оказаться в «Ростове», где уже играют мои товарищи по сборной Исландии. Я много наслышан о хорошей атмосфере в команде. Уверен, это правильное для меня решение, и я сделаю все, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. Верю, что у нас все получится.

Мир с румынским чемпионом

Пляжная география звезд РФПЛ Особенности национального отдыха российских футболистов в нашем обзоре инстаграмов В заключительном матче первого зимнего сбора в Белеке «Ростов» встречался с чемпионом Румынии «Вииторулом», с которым тоже сыграл вничью 1:1.

Счет в этой встрече удалось открыть сопернику, который вышел вперед, когда Лима замкнул передачу с фланга.

«Желто-синие» отыгрались во второй половине встречи. Скопинцев сделал идеальный навес, а Ионов был точен после удара головой.

На следующий день «Ростов» провел восстановительную тренировку, а уже вечером отправился домой.

Обзор матча «Ростов» — «Вииторул»

Положительные итоги

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин позитивно оценил итоги первого зимнего сбора команды.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Итоги положительные. Тренерский штаб доволен тем, как футболисты отнеслись к делу. Впереди еще много работы. Надеюсь, что ко второму сбору все будут в строю, в том числе и Артур Юсупов, возвращения которого мы ждем. Отдельные слова скажу по условиям на сборах: все было на высоком уровне. Благодарю руководство за все то, что делается для нашей команды. Думаю, футболистам и тренерскому штабу жаловаться не на что.

Также наставник отметил желание и самоотдачу молодых игроков «Ростова», которые тренировались с основной командой.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Отмечу их желание и самоотдачу. По этим компонентам у меня вопросов к ним нет. Ребятам нужно еще много работать, чтобы достичь уровня основного состава. В целом, на данный момент тренерский штаб доволен их игрой. Если даже они не попадут на следующий сбор, это не значит, что дорога в первую команду для них закрыта.

В то же время капитан «Ростова»остался доволен началом сотрудничества с Валерием Карпиным.

Александр Гацкан Капитан «Ростова» У каждого тренера свое видение футбола, как игроки должны вести себя на поле и за полем. До этого у нас в «Ростове» не было правила вместе кушать и вместе вставать. Вот главный тренер сказал: «Так правильно, так надо делать». В игровых тренировках просит определенные вещи выполнять, чтобы потом было легче добиваться результата в игре. Карпин – хороший человек, хороший тренер. Плохие тренеры не добиваются результатов, как это было со «Спартаком» – второе место и участие в Лиге чемпионов. Думаю, у нас хорошие отношения. Он тренер, я игрок – все выполняю. Он попросил помочь ребятам, тянуть за собой, показывать, как работать, как выполнять тяжелую работу на этом сборе. От себя делаю все возможное. Еще он просил поддерживать друг друга в тяжелых ситуациях.

Привлечение Слуцкого

Скучно не будет Оцениваем перспективы Валерия Карпина на посту наставника «Ростова» Известный тренер Леонид Слуцкий договорился с «Ростовом» о сотрудничестве в рамках клубной Академии. Экс-наставник сборной России станет консультантом тренеров и руководства ДЮК «Ростова».

Уже 25 января в рамках сотрудничества Слуцкий провел учебно-методический семинар с тренерами Академии «Ростова». В течение двух часов опытный специалист рассказывал о методиках работы в детском и взрослом футболе.

Арташес Арутюнянц Президент «Ростова» Еще в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд и рады, что пришли к соглашению. Леонид Викторович – специалист с именем и опытом. Он будет консультировать ДЮК ФК «Ростов» в вопросах подготовки молодых футболистов и развития тренерской школы. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество.

Сам Слуцкий заявил, что с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение ростовского клуба.

Леонид Слуцкий Российский тренер Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента ФК «Ростов». Соглашение с «Ростовом» — хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами Академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе.

Агентподелился мыслями о сотрудничестве «Ростова» и тренера Леонида Слуцкого, отметив, что Валерий Карпин не должен беспокоиться.

Шандор Варга Футбольный агент Карпин? Ему не о чем беспокоиться. Не думаю, что Слуцкий мечтает срочно начать работать в России. Это мое субъективное мнение. Поэтому бояться никому ничего не стоит.

Планы на будущее

Накануне футболисты «Ростова» вернулись в Белек, где пройдет их второй учебно-тренировочный сбор. На берегу Средиземного моря «желто-синие» будут тренироваться до 9 февраля.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Продолжим закладку выносливости, наряду с которой будем уделять время работе над тактикой, отработке командных действий. В этом должны помочь три контрольные встречи.

На втором сборе «желто-синие» проведут три контрольных матча: 1 февраля «Ростов» сыграет с чешской «Дуклой», 5 февраля с черногорской «Будучностью», а 8 числа со словенской «Олимпией».