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    «Челси» разгромил «Ньюкасл» в Кубке Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Челси Ньюкасл
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Ньюкаслом» (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

    Хозяева открыли счет на 31-й минуте. Последовал заброс в штрафную «сорок», Азар качнул защитника и отдал на Алонсо, тот протолкнул мяч дальше на свободного Миши Батшуайи, который поразил пустые ворота.

    На 44-й минуте Азар нашёл передачей в штрафной свободного Миши Батшуайи, который мощно пробил низом! Мяч попал в ногу защитнику и перелетел через вратаря.

    А на 72-й минуте лондонцы заработали стандарт перед чужой штрафной. Маркос Алонсо подошёл к мячу и великолепным ударом послал его в ближнюю девятку.

    «Челси» вышел в 1/8 финала. Соперник команды Антонио Конте станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 29 января.

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