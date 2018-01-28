«Челси» разгромил «Ньюкасл» в Кубке Англии

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте. Последовал заброс в штрафную «сорок», Азар качнул защитника и отдал на Алонсо, тот протолкнул мяч дальше на свободного Миши Батшуайи, который поразил пустые ворота.

На 44-й минуте Азар нашёл передачей в штрафной свободного Миши Батшуайи, который мощно пробил низом! Мяч попал в ногу защитнику и перелетел через вратаря.

А на 72-й минуте лондонцы заработали стандарт перед чужой штрафной. Маркос Алонсо подошёл к мячу и великолепным ударом послал его в ближнюю девятку.

«Челси» вышел в 1/8 финала. Соперник команды Антонио Конте станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 29 января.