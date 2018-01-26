Погребняк намерен обратиться в палату по разрешению споров

«После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба "Динамо", его руководством приятно решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке.
В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».
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Напомним, что «Динамо» расторгло соглашение с форвардом в одностороннем порядке.
Погребняк перешел в московский клуб в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го.