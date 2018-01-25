Зидан: Это худшая ночь в моей карьере

«После первого матча мы не имели право играть так, как сегодня. Это логичный результат, потому что соперник сыграл в свой футбол, а мы — нет. Я несу ответственность за результат, для меня это провал. Я разочарован, беру на себя ответственность, но завтра — еще один день, и нам нужно будет проснуться и думать о субботней игре. Другого варианта нет. Никто не ожидал такого исхода, но это футбол.
Это очень сложный, болезненный момент для всех в клубе.
Да, полагаю, что это так, [это худшая ночь]. Я злюсь и не понимаю. Теперь нужно посмотреть, как мы отреагируем на это поражение», — приводит слова специалиста клубная пресс-служба.