Зидан: Это худшая ночь в моей карьере

Главный тренер «Реала»взял на себя ответственность за поражение от «Леганеса»​ в матче 1/4 финала Кубка Испании (1:2) и вылет из турнира.

«После первого матча мы не имели право играть так, как сегодня. Это логичный результат, потому что соперник сыграл в свой футбол, а мы — нет. Я несу ответственность за результат, для меня это провал. Я разочарован, беру на себя ответственность, но завтра — еще один день, и нам нужно будет проснуться и думать о субботней игре. Другого варианта нет. Никто не ожидал такого исхода, но это футбол.

Это очень сложный, болезненный момент для всех в клубе.

Да, полагаю, что это так, [это худшая ночь]. Я злюсь и не понимаю. Теперь нужно посмотреть, как мы отреагируем на это поражение», — приводит слова специалиста клубная пресс-служба.