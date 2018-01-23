Рахимов: «Спартаку» нужно покупать игрока, сборной — возвращать Березуцкого

Известный российский тренервыразил мнение, что «Спартаку» нужно подписать нового защитника после травмы

Игрок сборной России получил повреждение крестообразных связок и предположительно выбыл до конца сезона.

«С учетом ситуации, в которой оказался "Спартак", ему нужно приобретать нового игрока.

Они не могут сыграть в три центральных защитника, которые есть на сегодняшний день, нужен еще один. Но это проблема не только для "Спартака", но и для сборной.

В сборную игрока не купишь. Мое мнение: в этой ситуации нужно вернуть одного из Березуцких. Есть и те, кто против.

Но давайте оценим ситуацию: это домашний чемпионат мира. Это игрок с большим опытом. Он постоянно играет в составе ЦСКА.

В таких турнирах нужны опытные игроки, а у нас их не так много. Есть Акинфеев, который хорошо сыгран с Березуцкими.

Нужен лидер, который может вести за собой команду. Опять же выходим на Березуцкого. Игрок проверенный, для экспериментов времени мало», — сказал Рахимов в эфире канала «Россия 24».